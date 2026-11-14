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پیام سپاه به مالکان کشتی‌ها در پی حادثه هرمز

نیروی دریایی سپاه به مالکان و شرکت‌های کشتیرانی هشدار می‌دهد تردد از تنگه هرمز بدون هماهنگی با مرکز کنترل تردد نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز و نادیده گرفتن ترتیبات ایرانی این تنگه، عاقبتی این چنین خواهد داشت.

کد خبر: 4201745تاریخ انتشار: 1347 بازدید

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به گزارش تابناک؛ سپاه پاسداران بامداد امروز از انفجار و آتش سوزی دو نفتکش در جنوب تنگه هرمز خبر داد. این دو نفتکش بدون هماهنگی با مرکز کنترل تردد نیروی دریایی سپاه تردد کرده بودند.

متن اطلاعیه روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

«ساعتی پیش دو فروند نفتکش که با سامانه‌های راداری و موقعیت یاب خاموش، بطور مخفیانه سعی در تردد از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز را داشتند، با اصابت به مین دریایی منفجر و دچار آتش سوزی شدند.

زبانه‌های آتش یکی از این دو کشتی، که از نوع سوپر نفتکش بوده، شب سواحل جنوبی تنگه هرمز را روشن کرده است.

نیروی دریایی سپاه به مالکان و شرکت‌های کشتیرانی هشدار می‌دهد تردد از تنگه هرمز بدون هماهنگی با مرکز کنترل تردد نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز و نادیده گرفتن ترتیبات ایرانی این تنگه، عاقبتی این چنین خواهد داشت.»


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برچسب ها

سپاههشدارنفتکشبیانیهتنگه هرمزنیروی دریایی سپاهدریای سیاهکشتی های متخلف

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