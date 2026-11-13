انگلیس و جمهوری آذربایجان توافقنامه همکاری استراتژیک امضا کردند

انگلیس و جمهوری آذربایجان یک توافقنامه در مورد همکاری راهبردی امضا و بر تعهد خود برای تعمیق همکاری در زمینه دفاع و امنیت تأکید کردند.

اندی برنهام نخست وزیر انگلیس و الهام علی اف رئیس جمهوری جمهوری آذربایجان این توافقنامه را در ایرلند امضا کردند.

به گزارش تابناک؛طبق بیانیه مشترکی که پس از امضای این توافقنامه منتشر شد، ۲ کشور تعهد بلندمدت خود را برای تقویت همکاری در زمینه دفاع و امنیت در حمایت از صلح و ثبات منطقه‌ای و افزایش توانایی خود در بازدارندگی، پیشگیری و پاسخ به تهدیدات مشترک ابراز کردند.

در این سند آمده است: ۲ طرف به حفظ تعامل در سطح بالا و گسترش هماهنگی در مورد مسائل دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی مورد علاقه متقابل متعهد می‌شوند.

در این بیانیه اضافه شده است که طرفین همکاری دفاعی را با تمرکز بر آموزش، ظرفیت‌سازی و قابلیت همکاری پیش خواهند برد و فرصت‌هایی را برای افزایش همکاری در صنعت دفاع، از جمله ابتکارات مشترک در زمینه‌های منافع متقابل، بررسی خواهند کرد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: جمهوری آذربایجان و انگلیس همکاری را در طیف گسترده‌ای از اولویت‌های امنیتی در پاسخ به چالش‌ها و تهدیدات امنیتی در حال تحول تقویت خواهند کرد.

اندی برنهام نخست وزیر انگلیس و الهام علی اف رئیس جمهوری جمهوری آذربایجان همچنین نسبت به گسترش روابط تجاری و سرمایه‌گذاری دوجانبه و رشد اقتصادی پایدار، فراگیر و متنوع اعلام آمادگی کردند.

در این بیانیه آمده است: ۲ طرف بر اهمیت اتصال منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید می‌کنند و از توسعه کریدور میانی، در کنار پروژه‌های حمل و نقل، لجستیک و زیرساختی که تجارت و سرمایه‌گذاری فرامرزی را تسهیل می‌کنند، حمایت خواهند کرد.

منبع: آناتولی