رهگیری سه شناور روسی از سوی نیروی دریایی انگلیس

به گزارش تابناک، نیروی دریایی انگلیس روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که ناوهای جنگی و بالگردهای نظامی این کشور طی یک دوره ۱۷ روزه در اواخر سپتامبر و نیمه نخست اکتبر، سه عملیات برای شناسایی و رصد تحرکات شناورهای روسی در کانال مانش و آب‌های اطراف اسکاتلند انجام داده‌اند.



بر اساس این بیانیه، ناوشکن «دانیتلس» (HMS Dauntless) و شناور گشتی «تاین» (HMS Tyne) به همراه بالگردهای نظامی مرلین و وایلدکت در این عملیات‌ها مشارکت داشته‌اند.



یکی از مهم‌ترین بخش‌های این عملیات، رهگیری کشتی اطلاعاتی «ویکتور لئونوف» (Viktor Leonov) در آب‌های اطراف مجمع‌الجزایر هبریدهای بیرونی در غرب اسکاتلند بوده است.



نیروی دریایی انگلیس مدعی شد که این شناور روسی در فاصله ۲۹ سپتامبر تا هشتم اکتبر، فعالیت ناوهای پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را که در رزمایش مشترک «استرایک واریور» (Strike Warrior) شرکت داشتند، از نزدیک زیر نظر گرفته است.



این رزمایش با حضور بیش از دو هزار نیروی نظامی از شش کشور در آب‌های اطراف اسکاتلند برگزار شد.



طبق بیانیه نیروی دریایی انگلیس، بالگردهای مرلین برای رصد شناور روسی در قالب عملیاتی موسوم به «آیس‌بلاست» (Iceblast) از پایگاه هوایی کالدروز در کورنوال به فرودگاه پرستویک در اسکاتلند اعزام شدند.



در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که ناوشکن دانیتلس و شناور گشتی تاین، از اول تا چهاردهم اکتبر، ناوچه روسی «نئوستراشیمی» (Neustrashimy) را هنگام عبور از کانال مانش زیر نظر داشته‌اند.



مقام‌های نظامی انگلیس اعلام کردند که این ناوچه وظیفه همراهی و حفاظت از کشتی‌های باری مشمول تحریم‌های غرب را برعهده داشته است.



لندن مدعی است که روسیه طی ماه‌های گذشته برای حفاظت از کشتی‌های تجاری خود که در فهرست تحریم‌های غرب قرار دارند، ناچار به استفاده گسترده‌تر از شناورهای نظامی شده است.



همچنین در سومین عملیات، شناور گشتی تاین با پشتیبانی یک بالگرد وایلدکت، کشتی نظامی «الکساندر شابالین» (Aleksandr Shabalin) متعلق به نیروی دریایی روسیه را از یازدهم تا چهاردهم اکتبر رهگیری کرده است.



این شناور آبی‌خاکی روسیه هنگام عبور از کانال مانش به سمت منطقه بالتیک، یک کشتی باری موسوم به «انرژی-۲» (Energy-2) را به همراه یک یدک‌کش به نام «پروتون» اسکورت می‌کرد.



این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌های نظامی میان روسیه و کشورهای عضو ناتو در پی جنگ اوکراین ادامه دارد و انگلیس در ماه‌های اخیر بر دامنه فعالیت‌های نظارتی خود در آب‌های شمال اروپا افزوده است.



بر اساس آمار پیش‌تر منتشرشده از سوی وزارت دفاع انگلیس، شمار مأموریت‌های نیروی دریایی این کشور برای رصد شناورهای روسی در هشت ماه نخست سال جاری میلادی، در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۲۵ درصد افزایش یافته است.



دولت انگلیس همچنین در ادامه سیاست‌های تحریمی خود علیه مسکو، بیش از ۵۰۰ شناور مرتبط با آنچه «ناوگان سایه روسیه» می‌نامد را تحریم کرده است.



مسکو بارها سیاست‌های تحریمی غرب را محکوم کرده و گسترش فعالیت‌های نظامی ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه را از عوامل تشدید تنش‌های امنیتی در اروپا دانسته است.

منبع: ایرنا

