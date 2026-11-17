گروه استان‌ها - رئیس سازمان بسیج رسانه هرمزگان از برگزاری آیین افتتاح راهیان نور میناب در سوم آذرماه با حضور مهمانان کشوری، ملی و استانی خبرداد و گفت: حضور یک تیم ۳۰ نفره از رسانه‌های خارجی در این رویداد پیش‌بینی شده است تا ظرفیت‌های میناب و روایت‌های رسانه‌ای استان در سطح بین‌المللی بازتاب پیدا کند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان، «مجید رنجبری» رئیس سازمان بسیج رسانه هرمزگان در نشست با اصحاب رسانه هرمزگان اظهار کرد: برای حضور خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای استان در آیین افتتاح راهیان نور میناب، هماهنگی‌های لازم انجام شده و تأمین وسیله حمل‌ونقل آنان نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: همچنین برنامه‌ریزی شده است یک تیم ۳۰ نفره از رسانه‌های خارجی در این رویداد حضور یابند تا ضمن آشنایی با ظرفیت‌های میناب، زمینه انعکاس گسترده‌تر روایت‌های رسانه‌ای این منطقه در عرصه بین‌المللی فراهم شود.

رئیس سازمان بسیج رسانه هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه‌ریزی برای برگزاری نخستین دوره جام رسانه امید در سطح استان خبر داد و گفت: رایزنی‌هایی با یکی از صنایع هرمزگان برای میزبانی این رویداد در حال انجام است.

رنجبری با اشاره به برگزاری جام رسانه امید کشوری در سوم آذرماه در برج میلاد تهران افزود: اگرچه در ابتدا برنامه‌ریزی برای اعزام تیمی از خبرنگاران هرمزگان به این رقابت‌ها انجام شده بود، اما تصمیم گرفتیم به‌جای اعزام تیم، زمینه برگزاری این رویداد را در داخل استان فراهم کنیم؛ چراکه فعالان رسانه‌ای هرمزگان ظرفیت‌ها و تلاش‌های ارزشمندی دارند و شایسته دیده‌شدن هستند.

وی ادامه داد: این رویداد در دو بخش آموزش‌های مجازی و یک روز فعالیت عملی برگزار خواهد شد. در بخش عملی، یکی از صنایع یا مجموعه‌های اقتصادی استان میزبان خبرنگاران می‌شود تا فعالان رسانه‌ای با حضور در محل، ظرفیت‌ها، فعالیت‌ها و دستاوردهای آن مجموعه را از نزدیک بررسی و درباره آن تولید محتوا کنند.

رئیس سازمان بسیج رسانه هرمزگان خاطرنشان کرد: دعوت از تعدادی از رسانه‌های خارج از استان، رسانه‌های ملی و خبرنگاران رسانه‌های بین‌المللی نیز در برنامه‌ریزی این رویداد قرار دارد تا آثار تولیدشده از سوی خبرنگاران هرمزگان در سطح گسترده‌تری منتشر و دیده شود.

رنجبری همچنین از برنامه‌ریزی برای شناسایی، آموزش و سازماندهی ۳۱۳ گردان رسانه‌ای در کشور خبر داد و اظهار کرد: در قالب این طرح، فعالان رسانه‌ای و علاقه‌مندانی که در حوزه خبر و فضای مجازی فعالیت دارند، شناسایی و ساماندهی می‌شوند.

وی با بیان اینکه فهرست افراد ثبت‌نام‌شده در این طرح جمع‌آوری شده است، افزود: برنامه‌ریزی برای آموزش و سازماندهی این افراد با همکاری اصحاب رسانه و مدیران رسانه‌های استان در حال انجام است.

رئیس سازمان بسیج رسانه هرمزگان با تأکید بر اهمیت حضور میدانی خبرنگاران در پوشش رویدادها تصریح کرد: خبرنگارانی که در شرایط مختلف و حتی ساعات پایانی شب در میدان حضور پیدا می‌کنند و به تولید و انتشار اخبار می‌پردازند، بخش مهمی از ظرفیت رسانه‌ای کشور را تشکیل می‌دهند و باید زمینه بهره‌گیری از توانمندی‌های آنان فراهم شود.

رنجبری در ادامه با قدردانی از تلاش خبرنگاران هرمزگان در پوشش حوادث و رویدادهای اخیر استان، به نقش‌آفرینی اصحاب رسانه در روایت اتفاقات میناب، کوهستک و قشم اشاره کرد و گفت: فعالان رسانه‌ای استان در این حوادث در خط مقدم اطلاع‌رسانی حضور داشتند و با تولید و انتشار محتوا، نقش مؤثری در انعکاس رویدادها ایفا کردند.

وی با اشاره به ارتقای جایگاه هرمزگان در ارزیابی‌های بسیج رسانه کشور بیان کرد: به برکت تلاش و همراهی خبرنگاران، استان هرمزگان طی ۹ ماه گذشته از رتبه ۳۲ کشور به جایگاه نخست در حوزه بسیج رسانه دست یافته است.

رئیس سازمان بسیج رسانه هرمزگان افزود: تولیدات و فعالیت‌های رسانه‌ای خبرنگاران استان در مجموعه بسیج رسانه منتشر و بازتاب داده می‌شود و این موفقیت نتیجه تلاش مستمر و همراهی فعالان رسانه‌ای هرمزگان است.

رنجبری در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر ضرورت توجه مدیران دستگاه‌های اجرایی به جایگاه رسانه اظهار کرد: یکی از مشکلات موجود در این حوزه، شناخت ناکافی برخی مدیران از جایگاه و اهمیت رسانه است و در مواردی نیز شاهد پرهیز برخی مدیران از تعامل و مواجهه با رسانه‌ها هستیم.

وی افزود: خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در شرایط مختلف برای اطلاع‌رسانی و انعکاس مسائل و مطالبات مردم تلاش می‌کنند و شایسته حمایت، توجه و تعامل بیشتری از سوی مسئولان هستند.

رئیس سازمان بسیج رسانه هرمزگان در پایان تأکید کرد: رسانه‌های استان در حوادث و رویدادهای مختلف توانمندی و ظرفیت بالای خود را در عرصه اطلاع‌رسانی و تولید محتوا نشان داده‌اند و ضروری است با حمایت از این ظرفیت‌ها، زمینه انعکاس گسترده‌تر فعالیت‌ها و تولیدات رسانه‌ای هرمزگان در سطح ملی و بین‌المللی فراهم شود.