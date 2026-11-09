چهار شهید گمنام دفاع مقدس در سه بخش میناب تشییع و تدفین میشوند
گروه استانها - فرمانده سپاه ناحیه میناب از تشییع و تدفین پیکر مطهر چهار شهید گمنام دوران هشت سال دفاع مقدس همزمان با ایام فاطمیه در بخشهای کریان، هشتبندی و سندرک خبر داد و گفت: میزبانی مردم شهیدپرور این مناطق از شهدای گمنام، فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تجدید میثاق با آرمانهای شهداست.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان، سرهنگ «علی اسلامی» فرمانده سپاه ناحیه میناب، اظهار کرد: همزمان با ایام فاطمیه، آیین تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر چهار شهید گمنام در سه بخش کریان، هشتبندی و سندرک برگزار خواهد شد و مردم شهیدپرور این مناطق میزبان پیکرهای مطهر شهدا خواهند بود.
وی افزود: از مجموع چهار شهید گمنام، پیکر مطهر دو شهید در بخش هشتبندی، یک شهید در بخش سندرک و یک شهید در بخش کریان تشییع و تدفین میشود.
فرمانده سپاه ناحیه میناب با اشاره به جایگاه والای شهدا در حفظ عزت و اقتدار ایران اسلامی بیان کرد: حضور شهدای گمنام در مناطق مختلف شهرستان فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگه داشتن یاد و خاطره دلاورمردیهای رزمندگان دوران دفاع مقدس است.
اسلامی خاطرنشان کرد: تشییع و تدفین شهدای گمنام در ایام فاطمیه، جلوهای از پیوند فرهنگ شهادت با ارادت مردم به اهلبیت(ع) است و مردم با حضور در این آیینها بار دیگر با آرمانهای شهدا تجدید میثاق میکنند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.