گروه استان‌ها - فرمانده سپاه ناحیه میناب از تشییع و تدفین پیکر مطهر چهار شهید گمنام دوران هشت سال دفاع مقدس همزمان با ایام فاطمیه در بخش‌های کریان، هشت‌بندی و سندرک خبر داد و گفت: میزبانی مردم شهیدپرور این مناطق از شهدای گمنام، فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تجدید میثاق با آرمان‌های شهداست.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان، سرهنگ «علی اسلامی» فرمانده سپاه ناحیه میناب، اظهار کرد: همزمان با ایام فاطمیه، آیین تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر چهار شهید گمنام در سه بخش کریان، هشت‌بندی و سندرک برگزار خواهد شد و مردم شهیدپرور این مناطق میزبان پیکرهای مطهر شهدا خواهند بود.

وی افزود: از مجموع چهار شهید گمنام، پیکر مطهر دو شهید در بخش هشت‌بندی، یک شهید در بخش سندرک و یک شهید در بخش کریان تشییع و تدفین می‌شود.

فرمانده سپاه ناحیه میناب با اشاره به جایگاه والای شهدا در حفظ عزت و اقتدار ایران اسلامی بیان کرد: حضور شهدای گمنام در مناطق مختلف شهرستان فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگه داشتن یاد و خاطره دلاورمردی‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس است.

اسلامی خاطرنشان کرد: تشییع و تدفین شهدای گمنام در ایام فاطمیه، جلوه‌ای از پیوند فرهنگ شهادت با ارادت مردم به اهل‌بیت(ع) است و مردم با حضور در این آیین‌ها بار دیگر با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق می‌کنند.