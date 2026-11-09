گروه استان‌ها - مراسم استقبال از پیکر مطهر دو شهید گمنام دفاع مقدس، شب گذشته ۱۷ آبان با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در شهرستان رودان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان، مردم شهیدپرور شهرستان رودان در آیینی باشکوه و معنوی، میزبان پیکر مطهر دو شهید گمنام شدند و با حضور در مراسم استقبال، بار دیگر ارادت و وفاداری خود را به آرمان‌های والای شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت به نمایش گذاشتند.

در این مراسم، اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان و جمعی از دلدادگان فرهنگ ایثار و شهادت با حضور در آیین استقبال، به مقام شامخ این دو شهید خوش‌نام فاطمی ادای احترام کردند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، مردم شهرستان رودان از روز گذشته الی جمعه ۲۲ آبان‌ماه میزبان پیکر مطهر این دو شهید گمنام خواهند بود و در این مدت، آیین‌های استقبال، وداع و بزرگداشت شهدای گمنام در نقاط مختلف شهرستان برگزار می‌شود.

حضور پیکر مطهر شهدای گمنام در شهرستان رودان، فرصتی برای تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی و زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدایی است که با نثار جان خود، امنیت، عزت و استقلال ایران اسلامی را رقم زدند.