گروه استان‌ها - رئیس ستاد ملی ساماندهی امور میناب از برنامه‌ریزی برای تبدیل مدرسه شجره طیبه به «موزه زنده» و افتتاح بخش ویژه شهدای میناب در کاخ‌موزه سعدآباد تا پایان امسال خبرداد و گفت: از سال آینده، روایت واقعه میناب در قالب یک درس وارد کتاب‌های درسی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان، «سیدرضا صالحی‌امیری» رئیس ستاد ملی ساماندهی امور میناب با اشاره به برنامه دولت برای ساماندهی اقدامات دستگاه‌های اجرایی در میناب اظهار کرد: برای هماهنگی فعالیت دستگاه‌های مختلف و جلوگیری از موازی‌کاری، ستادی با تصویب دولت و تأکید رئیس‌جمهور تشکیل شده است.

وی افزود: رئیس‌جمهور از همه دستگاه‌ها خواسته‌اند تمام ظرفیت و توان خود را برای رسیدگی به مسائل میناب و پیشبرد برنامه‌های این منطقه به کار بگیرند.

رئیس ستاد ملی ساماندهی امور میناب با بیان اینکه حدود ۲۳ دستگاه در این منطقه فعالیت دارند، گفت: مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی با همکاری یکدیگر، توسعه میناب و جهانی‌کردن صدای این منطقه را در اولویت قرار داده‌اند و نقش وزارت میراث فرهنگی در این ستاد، تسهیلگری و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌هاست.

صالحی‌امیری با اشاره به اقدامات حوزه آموزش در میناب بیان کرد: وزارت آموزش‌وپرورش برنامه‌های خوبی را در این منطقه آغاز کرده و ۲ همت برای اجرای طرح‌های آموزشی و احداث ۱۵ مدرسه در حال هزینه شدن است.

وی همچنین از ورود درس میناب به کتاب‌های درسی از سال آینده خبر داد و این اقدام را بخشی از برنامه‌ها برای ماندگاری و انتقال روایت این واقعه به نسل‌های آینده عنوان کرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به ثبت مدرسه شجره طیبه میناب به‌عنوان یک اثر در هفته نخست پس از حادثه گفت: بر اساس توافق انجام‌شده با ستاد ثبت آثار دفاع مقدس، قرار است این مکان به یک «موزه زنده» تبدیل شود.

صالحی‌امیری ادامه داد: بر اساس این طرح، محفظه‌ای شیشه‌ای بر روی بنای مدرسه قرار می‌گیرد تا این مکان برای همیشه حفظ شود و گردشگران داخلی و خارجی با حضور در جنوب کشور بتوانند از نزدیک شاهد آنچه در میناب اتفاق افتاده است، باشند.

وی همچنین از افتتاح بخش ویژه شهدای میناب در کاخ‌موزه سعدآباد تا پایان سال خبر داد و افزود: این اقدام در کنار برنامه‌های آموزشی و فرهنگی، با هدف ثبت و بازتاب گسترده‌تر روایت شهدای میناب دنبال می‌شود.