کشف پنج قبضه سلاح غیرمجاز در میناب/یک متهم دستگیر شد

گروه استان‌ها - فرمانده انتظامی شهرستان میناب از کشف پنج قبضه سلاح غیرمجاز و دستگیری یک متهم در جریان اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی مأموران انتظامی خبرداد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان، سرهنگ آقا علی یوسف‌وند فرمانده انتظامی شهرستان میناب با اعلام این خبر اظهارکرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی و تلاش شبانه‌روزی مأموران انتظامی، پنج قبضه سلاح غیرمجاز در شهرستان میناب کشف و ضبط شد.

وی افزود: مأموران انتظامی در جریان این عملیات، فردی را که در زمینه نگهداری سلاح‌های غیرمجاز فعالیت داشت شناسایی کردند و پس از انجام اقدامات قانونی، این متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان میناب با تأکید بر اهمیت برخورد با دارندگان سلاح‌های غیرمجاز بیان کرد: حمل و نگهداری سلاح بدون مجوز می‌تواند زمینه‌ساز وقوع جرائم و تهدیدکننده امنیت و آرامش شهروندان باشد و پلیس با جدیت با این‌گونه موارد برخورد می‌کند.

یوسف‌وند با اشاره به تداوم اجرای طرح‌های انتظامی برای پیشگیری از جرائم و ارتقای احساس امنیت در جامعه خاطرنشان کرد: مقابله با قاچاق و نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات از اولویت‌های پلیس شهرستان است و اقدامات کنترلی و عملیاتی در این زمینه با جدیت ادامه دارد.

وی از شهروندان خواست در صورت اطلاع از خریدوفروش، حمل یا نگهداری سلاح‌های غیرمجاز و مشاهده فعالیت‌های مشکوک، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.