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اداره کل هواشناسی هرمزگان اعلام کرد؛

احتمال تندباد ۸۰ کیلومتری و امواج ۳ متری در استان هرمزگان/ دما کاهش می‌یابد!

گروه استان‌ها - اداره کل هواشناسی هرمزگان از وزش بادهای شدید، طوفانی شدن دریا، ارتفاع امواج تا ۳ متر و فعالیت سامانه بارشی همراه با رعدوبرق و احتمال تگرگ در نقاط مختلف استان خبر داد.

کد خبر: 4201143تاریخ انتشار: 21 بازدید۰

تندباد

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان، بر اساس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی هرمزگان، امروز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵، شرایط جوی و دریایی استان تحت تأثیر وزش بادهای شدید و ورود یک موج بارشی قرار می‌گیرد؛ شرایطی که می‌تواند مخاطراتی برای ترددهای دریایی، فعالیت‌های صیادی و مناطق مستعد بارندگی به همراه داشته باشد.

بر اساس این پیش‌بینی، از صبح امروز تا ساعات بعدازظهر، وزش تندبادهای شدید شمال‌غربی در مناطق دریایی به‌ویژه خلیج فارس و فراساحل غربی استان موجب مواج و طوفانی شدن دریا خواهد شد. سرعت باد در محدوده فراساحل غربی و جنوب جزایر کیش و لاوان به حدود ۸۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به ۳ متر خواهد رسید.

در همین راستا، به شناورهای سبک و صیادی توصیه شده است از تردد دریایی خودداری کنند و بنادر استان، به‌ویژه بنادر غربی، تدابیر ایمنی لازم را اتخاذ کنند. همچنین کشتی‌های تجاری از تردد به مقاصد استان‌های بوشهر و خوزستان پرهیز کنند. این شرایط دریایی با شدت و ضعف تا بعدازظهر شنبه ۲۳ آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

رگبار، رعدوبرق و احتمال تگرگ در نقاط مختلف استان

از سوی دیگر، با عبور موج بارشی از جنوب کشور، از ساعات ظهر امروز در مناطق و جزایر غربی هرمزگان و به‌تدریج در مناطق شمالی، بخش‌هایی از مناطق مرکزی و شرقی و تنگه هرمز، رگبار باران، رعدوبرق، در برخی نقاط تگرگ و تندبادهای لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

فعالیت این سامانه بارشی تا بعدازظهر پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه ادامه خواهد داشت و احتمال تشدید بارش‌ها در ساعات بعدازظهر امروز در برخی نقاط شمالی، غربی و بخش‌هایی از شرق استان وجود دارد.

هواشناسی هرمزگان در همین زمینه نسبت به قرار گرفتن در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات هشدار داده و بر رعایت نکات ایمنی تأکید کرده است.

کاهش نسبی دمای هوا در هرمزگان

از نظر دمایی نیز با توجه به افزایش ابرناکی و فعالیت سامانه بارشی، طی امروز و فردا کاهش نسبی دمای بیشینه در سطح استان مورد انتظار است.

با توجه به هم‌زمانی تندبادهای دریایی و فعالیت سامانه بارشی، رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی شهروندان، صیادان، دریانوردان و فعالان حوزه حمل‌ونقل دریایی ضروری است.

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تندبادرگبار بارانهرمزگان هواشناسی

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