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پیکر مطهر شهدای خوشنام فاطمی، مهمان مدارس رودان
گروه استانها - دانش آموزان رودانی با قلبهای آکنده از عشق و معنویت به استقبال از دو شهید خوشنام جنگ هشت ساله دفاع مقدس رفتند و با آرمانهای آنان، تجدید میثاق کردند.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان، در ایام دهه فاطمیه، مدارس شهرستان رودان میزبان آیین تشییع و استقبال از پیکر مطهر دو شهید گمنام بودند؛ مراسمی معنوی که با حضور دانشآموزان و زمزمه صلوات و سوگواری همراه شد.
دانشآموزان با در دست داشتن شاخههای گل و پرچمهای کوچک، ضمن ادای احترام به مقام شهدا، بار دیگر پیوند نسل نوجوان با آرمانها و ارزشهای دفاع و ایثار را به نمایش گذاشتند.
این دو شهید گمنام والامقام در عملیات بدر و در منطقه شرق دجله به فیض شهادت نائل آمدهاند.
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