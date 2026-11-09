گروه استان‌ها - دانش آموزان رودانی با قلب‌های آکنده از عشق و معنویت به استقبال از دو شهید خوش‌نام جنگ هشت ساله دفاع مقدس رفتند و با آرمان‌های آنان، تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان ، در ایام دهه فاطمیه، مدارس شهرستان رودان میزبان آیین تشییع و استقبال از پیکر مطهر دو شهید گمنام بودند؛ مراسمی معنوی که با حضور دانش‌آموزان و زمزمه صلوات و سوگواری همراه شد.

دانش‌آموزان با در دست داشتن شاخه‌های گل و پرچم‌های کوچک، ضمن ادای احترام به مقام شهدا، بار دیگر پیوند نسل نوجوان با آرمان‌ها و ارزش‌های دفاع و ایثار را به نمایش گذاشتند.

این دو شهید گمنام والامقام در عملیات بدر و در منطقه شرق دجله به فیض شهادت نائل آمده‌اند.



