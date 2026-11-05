گروه استان‌ها - نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت روایت دقیق حوادث و افتخارات ملی، از حمایت مجلس از تصمیم‌ها و برنامه‌های مرتبط با شهدای میناب و توسعه این شهرستان خبر داد.





وی افزود: افتخارات را مردم، جوانان، دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان خلق می‌کنند، اما از نخبگان کشور انتظار می‌رود این قله‌های بلند را در تراز شأن و منزلت ملت ایران به دنیا معرفی کنند؛ چراکه به تعبیر رهبر شهید، جنگ امروز جنگ روایت‌هاست.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با توصیف جنایت میناب به‌عنوان زخمی عمیق بر دل ملت ایران گفت: این زخم هیچ‌گاه در طول تاریخ بهبود پیدا نخواهد کرد، اما همین حادثه می‌تواند جلوه‌ای از عظمت، غیرت و ایستادگی ملت ایران را به جهانیان نشان دهد.

حاجی‌بابایی با بیان اینکه شهدای میناب در افکار عمومی جهان اثرگذار بوده‌اند، تصریح کرد: میناب در دل ملت‌های دنیا جای خود را باز کرده و اثرگذاری خود را داشته است؛ امروز نیز در اروپا و آمریکا تحولات بزرگی در حال شکل‌گیری است که بخشی از آن را می‌توان در ارتباط با شهدای میناب و بازتاب این جنایت در جهان بررسی کرد.

وی با اشاره به حضور خود در این نشست گفت: عمداً تلاش کردم در این جلسه حضور داشته باشم تا حمایت مجلس شورای اسلامی را از هر برنامه و تصمیمی که برای شهدای میناب و توسعه این شهر گرفته شود، اعلام کنم.

نایب‌رئیس مجلس با قدردانی از اقدامات مسئولان استان هرمزگان، این استان را سرشار از افتخارات دانست و افزود: از تنگه هرمز تا میناب و بندرعباس، مردم این استان در مقاطع مختلف به نیابت از ملت ایران ایستادگی و مقاومت کرده‌اند و نقش مهمی در حفظ امنیت استان داشته‌اند.





حاجی‌بابایی در پایان تأکید کرد: هر تصمیمی که در این نشست برای شهدای میناب و اقدامات مرتبط با آن اتخاذ شود، مجلس در کنار مسئولان استان خواهد بود و برای تحقق مصوبات و برنامه‌ها کمک خواهد کرد.