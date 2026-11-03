گروه استان‌ها -سرویس روزانه اتوبوس در مسیر بندرعباس ـ میناب و بالعکس از ۱۲ آبان‌ماه با دو نوبت حرکت در روز آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان هرمزگان، سرویس روزانه اتوبوس در مسیر بندرعباس ـ میناب و بالعکس از ۱۲ آبان‌ماه با دو نوبت حرکت در روز آغاز به کار کرد.

این سرویس به‌صورت همه‌روزه فعالیت می‌کند و با هدف تسهیل رفت‌وآمد شهروندان و افزایش دسترسی به حمل‌ونقل عمومی بین دو شهر راه‌اندازی شده است.

بر اساس برنامه زمانی اعلام‌شده، اتوبوس‌ها ساعت ۸ صبح و ۱۸ عصر از بندرعباس به مقصد میناب حرکت می‌کنند. زمان حرکت از میناب به سمت بندرعباس نیز ساعت ۱۰ صبح و ۲۰ شب تعیین شده است.

محل سوار شدن مسافران در بندرعباس، محدوده اسکله شهید حقانی، جنب پارکینگ صدف و در میناب، قبل از پل استقلال، بلوار کنار رودخانه، جلوتر از کافه سیب است.

راه‌اندازی این سرویس می‌تواند بخشی از نیاز شهروندان و مسافران دو شهر به حمل‌ونقل عمومی را تأمین کند و زمینه رفت‌وآمد روزانه در این مسیر را آسان‌تر سازد.

«محمد رادمهر» معاون استاندار هرمزگان و فرماندار ویژه شهرستان میناب، با تأکید بر ضرورت ارتقای خدمات عمومی و افزایش رفاه شهروندان، توسعه خدمات حمل‌ونقل و فراهم‌سازی زمینه دسترسی آسان‌تر مردم به امکانات عمومی را از اولویت‌های مدیریت شهرستان عنوان کرد.

با آغاز فعالیت این سرویس، شهروندان می‌توانند همه‌روزه مطابق ساعت‌های اعلام‌شده از خدمات اتوبوس در مسیر بندرعباس ـ میناب و بالعکس استفاده کنند.

گفتنی است، این اقدام پس از افزایش هزینه جابه‌جایی مسافران توسط خودروهای مسافربر شخصی در خط میناب-بندرعباس و در راستای تسهیل تردد شهروندان، تقویت حمل‌ونقل عمومی و فراهم‌کردن امکان سفر با هزینه مناسب‌تر انجام شده است.