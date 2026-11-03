لنج صیادی متعلق به یکی از صیادان شهرستان جاسک که نهم آبان‌ماه در آب‌های سومالی به دست دزدان دریایی ربوده شده بود، با پیگیری‌های مستمر و همکاری نیروهای منطقه‌ای و اقدام نیروهای ارتش لیبی آزاد شد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان هرمزگان ، زارعی، رئیس شیلات شهرستان جاسک، با اعلام این خبر اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی، یک فروند لنج صیادی متعلق به یکی از صیادان شهرستان جاسک که برای فعالیت صیادی به آب‌های سومالی اعزام شده بود، روز شنبه نهم آبان‌ماه توسط دزدان دریایی ربوده شد.

وی افزود: پس از اطلاع از وقوع این حادثه، پیگیری‌های مستمر برای آزادی شناور آغاز شد و با هماهنگی لنج‌های حاضر در منطقه، برقراری ارتباط مؤثر با مقامات و نیروهای محلی و همراهی همسایگان منطقه‌ای، زمینه رهایی این لنج فراهم شد.

رئیس شیلات شهرستان جاسک ادامه داد: این شناور روز گذشته با اقدام نیروهای ارتش لیبی و همکاری سایر همسایگان منطقه‌ای از چنگ دزدان دریایی آزاد شد.

آزادی این لنج صیادی بار دیگر اهمیت هماهنگی‌های منطقه‌ای و همکاری میان نیروهای محلی و دریایی برای مقابله با تهدیدات امنیتی علیه فعالیت‌های صیادی و دریانوردی در آب‌های بین‌المللی را برجسته می‌کند.