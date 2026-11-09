||13:14
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرپشت پرده جنجال برکناری جبلی از نگاه مهاجری
0 دیدگاه87 بازدید ثبت‌شدهفیلم
فیلم
کد خبر: 4200771 87 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

پایین کشیدن پرچم پارلمان آلمان و برافراشتن فلسطین

یک مرد ۲۲ ساله آلمانی از میله پرچم تقریباً ۳۰ متری جلوی ساختمان رایشتاگ (پارلمان آلمان) در برلین بالا رفت، پرچم بزرگ آلمان را پایین کشید و به جای آن پرچم فلسطین را برافراشت. دو مرد آلمانی دیگر در پایگاه به او کمک کردند و این اقدام را به صورت زنده در تیک تاک پخش کردند. گروه طرفدار فلسطین «صلح‌آمیز علیه نسل‌کشی» با استناد به حمایت دولت آلمان از اسرائیل، مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفت. یولیا کلوکنر، رئیس بوندستاگ، آن را «غیرقابل باور» نامید.


Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

https://tabnak.ir/fa/news/4200771/

برچسب‌ها:
آلماناسرائیلپرچم فلسطینحامیان فلسطینویدیونبض خبرپایین کشیدن پرچمپرچم آلمان

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۰
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.