پایین کشیدن پرچم پارلمان آلمان و برافراشتن فلسطین

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یک مرد ۲۲ ساله آلمانی از میله پرچم تقریباً ۳۰ متری جلوی ساختمان رایشتاگ (پارلمان آلمان) در برلین بالا رفت، پرچم بزرگ آلمان را پایین کشید و به جای آن پرچم فلسطین را برافراشت. دو مرد آلمانی دیگر در پایگاه به او کمک کردند و این اقدام را به صورت زنده در تیک تاک پخش کردند. گروه طرفدار فلسطین «صلح‌آمیز علیه نسل‌کشی» با استناد به حمایت دولت آلمان از اسرائیل، مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفت. یولیا کلوکنر، رئیس بوندستاگ، آن را «غیرقابل باور» نامید.