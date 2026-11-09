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آدم‌ربایی برای دریافت نیم کیلو طلا در کلاله

آدم‌ربایان در گلستان برای آزادی دو فرد ربوده‌شده، نیم کیلو طلا از خانواده‌هایشان خواستند، اما پیش از رسیدن به خواسته خود گرفتار پلیس شدند.

کد خبر: 4200770تاریخ انتشار: 492 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ سرهنگ مهدی خطیری اظهار کرد: در پی اعلام وقوع یک فقره آدم‌ربایی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی و همکاری مأموران انتظامی شهرستان کلاله، موفق به شناسایی محل اختفای دو متهم شدند و پس از هماهنگی قضایی، آنان را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی مراوه‌تپه با اشاره به آزادی دو فرد ربوده‌شده گفت: بررسی‌های اولیه نشان داد انگیزه آدم‌ربایی اختلافات مالی بوده و متهمان در ازای آزادی افراد ربوده‌شده، از خانواده‌های آنان ۵۰۰ گرم طلا درخواست کرده بودند.

خطیری ادامه داد: متهمان پس از انجام تحقیقات و بازجویی‌های لازم برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و روانه زندان شدند.

وی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

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طلاآدم رباییآدم ربایان

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