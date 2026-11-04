اعلام زمان تشییع پیکر حسن حبیبی

به گزارش تابناک؛ مراسم تشییع زنده یاد حسن حبیبی پیشکسوت فوتبال روز پنجشنبه (۱۴ آبان) ماه از ساعت ۹:۳۰ در ورزشگاه شهید شیرودی برگزار خواهد شد.



حسن حبیبی (۱۸ بهمن ۱۳۱۸) به دنیا آمد. او در باشگاه‌های شاهین، تاج و پاس تهران بازی کرد.



پیشکسوت فوتبال در ۱۸ بهمن ۱۳۴۹ به صورت رسمی از دنیای بازی خداحافظی کرد.



حبیبی بعد از انقلاب، اولین کسی بود که سرمربی‌گری تیم ملی فوتبال ایران را به عهده گرفت.