اقای فوتبال ایران درگذشت

به گزارش تابناک؛ حسن حبیبی از چهره‌های مهم و تاثیرگذار فوتبال ایران و اولین کاپیتان قهرمان جام ملت‌های آسیا (۱۹۶۸) و بازیکنی که همواره به کسوت و بزرگی در فوتبال شناخته می‌شد، یک روز پس از فوت حمید علیدوستی، دنیای فانی را ترک کرد.



شهرت حسن حبیبی به زمان پیدایش فوتبال مدرن در ایران برمی‌گردد و او به عنوان کاپیتان و سرگروه، نسلی از جوان‌ها را به سمت فوتبال هدایت کرده و راهنمای آنان بوده است. بچه‌های محله چهارصد دستگاه در جنوب تهران که در زمانی اکثریت تیم ملی را تشکیل می‌دادند. آنها در تیم‌های تاج و پاس تقسیم شده و افتخارات بزرگی به دست آوردند.



حبیبی که تصاویر او روی جلد کیهان ورزشی پس از فتح اولین جام ملت‌های آسیا در تهران (سال ۱۳۴۹ خورشیدی) به او شمایل یک پیش‌قراول را می‌داد، امروز در سن ۸۶ سالگی درگذشت در حالی که بیش از دو دهه بود که از فوتبال دور بوده و هدایت تیمی را بر عهده نداشت. با این حال، علاقمندان به فوتبال در ایران در دهه ۱۳۶۰، او را با تیم درخشان آرارات و دو نوبت هدایت تیم امید به خاطر می‌آورند.



حسن حبیبی همچنین سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در مسیر صعود به المپیک ۱۹۸۰ است که پس از این اتفاق، با وجود این موفقیت در دور نهایی شرکت نکرد. حبیبی مربی تیم استقلال هم بوده و هدایت پاس را نیز بر عهده داشته است. او در زمان بازی، یک دفاع وسط با صلابت و مقتدر بود و به عنوان کاپیتان ذاتی در هر تیمی انجام وظیفه می‌کرد.



حسن حبیبی همچنین سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در مسیر صعود به المپیک ۱۹۸۰ است که پس از این اتفاق، با وجود این موفقیت در دور نهایی شرکت نکرد. حبیبی مربی تیم استقلال هم بوده و هدایت پاس را نیز بر عهده داشته است. او در زمان بازی، یک دفاع وسط با صلابت و مقتدر بود و به عنوان کاپیتان ذاتی در هر تیمی انجام وظیفه می‌کرد.

منبع: ورزش سه



