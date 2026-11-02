واکنش علی دایی به درگذشت حمید علیدوستی

علی دایی با انتشار یک استوری در صفحه اینستاگرام خود، به درگذشت حمید علیدوستی فوتبالیست مطرح کشور واکنش نشان داد.

علی دایی با انتشار یک استوری در صفحه اینستاگرام خود، به درگذشت حمید علیدوستی فوتبالیست مطرح کشور واکنش نشان داد.

به گزارش تابناک، علی دایی نوشت: حمیدخان شما نه تنها برای من الگو و بزرگ مرد فوتبالی، بلکه معلم اخلاق و انسانیت بوده‌اید.

وی افزود: آسمانی‌شدنتان را به همه ی ملت ایران تسلیت عرض می‌نمایم.