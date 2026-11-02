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واکنش علی دایی به درگذشت حمید علیدوستی
علی دایی با انتشار یک استوری در صفحه اینستاگرام خود، به درگذشت حمید علیدوستی فوتبالیست مطرح کشور واکنش نشان داد.
علی دایی با انتشار یک استوری در صفحه اینستاگرام خود، به درگذشت حمید علیدوستی فوتبالیست مطرح کشور واکنش نشان داد.
به گزارش تابناک، علی دایی نوشت: حمیدخان شما نه تنها برای من الگو و بزرگ مرد فوتبالی، بلکه معلم اخلاق و انسانیت بودهاید.
وی افزود: آسمانیشدنتان را به همه ی ملت ایران تسلیت عرض مینمایم.
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نظرات بینندگان
حتما علی دایی هم مثل همه مردم ایران برای دختران معصوم میناب گریسته ، و برای درگذشت یک الگوی فوتبال ما تسلیت گفته لطفا منطقی باشید
نگران نباش آقای علی دایی قارون ایران ! چون دیر یا زود به ایشان این الگوی اخلاقی تون خواهید پیوست . راستی در بی اخلاقی های تان از کی الگو گرفتید!؟
ایشان البته میناب و لامرد و عروسی کوهستک و ... و محکوم کردن اسرائیل و آمریکا رو فراموش کردن
مرگ حمید علیدوستی مرگ مردی است که قسمتی از دوران خوب ورزش فوتبالی که مردمی بودنه ابزاری برای سیاست قدرت طلبان
چه جالب ایشون برای اموات تسلیت میگه احیانا میناب ورزشگاه لامرد و یا عروسی جنوب را ندیده اند حالا شهدا جای خود داره
با تسلیئت به خانواده ایشان خصوصاً هنر مند گرامی خانم ترانه علیدوستی و آرزوی آمرزش مرحوم حمید علیدوستی، درود بر شهریار فوتبال ایران علی دایی
علی آقا دایی
شهریار ایران
انشاله خداوند حمید آقا بازیکن خوب و پدری داغدیده را بیامرزد وشما را در پناه سلامتی خداوندی قرار دهد
جای تاسف است که نخبه مملکت با ضمیر دوم شخص به اموات پیام می دهد، خدایا مارا دریاب....
کمی هم صمیمیت نشون داده ,حالا تو این وسط چی میگی؟کاسه داغ تر از آشی یا فضول معرکه؟
محترمانه و در دو قسمت آن مرحوم را با سوم شخص جمع خطاب قرار داده است در این محاورات با سعه صدر ببینیم
روحشان شاد
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