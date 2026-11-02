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واکنش علی دایی به درگذشت حمید علیدوستی

علی دایی با انتشار یک استوری در صفحه اینستاگرام خود، به درگذشت حمید علیدوستی فوتبالیست مطرح کشور واکنش نشان داد.

کد خبر: 100000133تاریخ انتشار: 15696 بازدید

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علی دایی با انتشار یک استوری در صفحه اینستاگرام خود، به درگذشت حمید علیدوستی فوتبالیست مطرح کشور واکنش نشان داد.

به گزارش تابناک، علی دایی نوشت: حمیدخان شما نه تنها برای من الگو و بزرگ مرد فوتبالی، بلکه معلم اخلاق و انسانیت بوده‌اید.

وی افزود: آسمانی‌شدنتان را به همه ی ملت ایران تسلیت عرض می‌نمایم.

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درگذشتحمید علیدوستیواکنش علی دایی

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نظرات بینندگان

رضا۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۰۳:۰۵

حتما علی دایی هم مثل همه مردم ایران برای دختران معصوم میناب گریسته ، و برای درگذشت یک الگوی فوتبال ما تسلیت گفته لطفا منطقی باشید

تبریزی۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۴:۳۸

نگران نباش آقای علی دایی قارون ایران ! چون دیر یا زود به ایشان این الگوی اخلاقی تون خواهید پیوست . راستی در بی اخلاقی های تان از کی الگو گرفتید!؟

علی شمس۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۷:۱۰

ایشان البته میناب و لامرد و عروسی کوهستک و ... و محکوم کردن اسرائیل و آمریکا رو فراموش کردن

ایرانی۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۲:۴۴

مرگ حمید علیدوستی مرگ مردی است که قسمتی از دوران خوب ورزش فوتبالی که مردمی بودنه ابزاری برای سیاست قدرت طلبان

امید۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۲:۳۱

چه جالب ایشون برای اموات تسلیت میگه احیانا میناب ورزشگاه لامرد و یا عروسی جنوب را ندیده اند حالا شهدا جای خود داره

amir۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۱:۴۳

با تسلیئت به خانواده ایشان خصوصاً هنر مند گرامی خانم ترانه علیدوستی و آرزوی آمرزش مرحوم حمید علیدوستی، درود بر شهریار فوتبال ایران علی دایی

محسن چهری۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۱:۴۱

علی آقا دایی
شهریار ایران

انشاله خداوند حمید آقا بازیکن خوب و پدری داغدیده را بیامرزد وشما را در پناه سلامتی خداوندی قرار دهد

اسم۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۱:۳۳

جای تاسف است که نخبه مملکت با ضمیر دوم شخص به اموات پیام می دهد، خدایا مارا دریاب....

مل۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۴:۳۱

کمی هم صمیمیت نشون داده ,حالا تو این وسط چی میگی؟کاسه داغ تر از آشی یا فضول معرکه؟

عسکری۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۲:۱۳

محترمانه و در دو قسمت آن مرحوم را با سوم شخص جمع خطاب قرار داده است در این محاورات با سعه صدر ببینیم
روحشان شاد

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