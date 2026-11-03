رسانه‌های اسرائیلی مدعی شدند هیات میانجی قطری پس از سفر کوتاه به تهران، به آمریکا اطلاع داده است که ایران حاضر به دادن امتیاز در پرونده هسته‌ای نیست.

به گزارش تابناک؛ تلویزیون العربیه خبر داده هیات میانجی قطری‌ دیشب فقط برای دریافت پاسخ ایران به تهران رفتند، نه برای مذاکرات بیشتر و ایرانی‌ها به دلایل امنیتی، دیدارهای مستقیم با میانجی‌ها را ترجیح می‌دهند»

ادعای العربیه به‌این معنا است که مقام‌های ایرانی ترجیح می‌دهند دیدارها حضوری باشد نه با تماس‌های تلفنی و تماس‌ها را امن نمی‌دانند.

هیات قطری که گفته شد دوشنبه‌شب برای ادامه میانجی‌گری‌ها به تهران آمده و حتی پیش‌نویسی از توافقی را که در روزهای اخیر بر سر آن بحث شده، همراه داشته، بنابر نوشته کانال‌های خبری ظرف یکی‌دوساعت ایران را ترک کرد.

رسانه‌های اسراییلی، مدعی شدند این هیات به اطلاع آمریکا رسانده است که جمهوری اسلامی حاضر نیست در ماجرای هسته‌ای امتیازی بدهد.