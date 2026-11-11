کپی پیوندچاپ0 دیدگاه150 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›حوادث فیلم<<حوادث فیلم نبض خبرتصاویر سلاح خاص یمنیها تعداد بازدید: ۴۹ تعداد بازدید: ۴۹ مرورگر شما پخش ویدیو را پشتیبانی نمیکند. کد خبر: 4201297 | 150 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ ۱۳:۳۲ | 11 November 2026 دانلود ویدیو کد ویدیو کد ویدیوبرای نمایش این ویدیو در سایت خود، کد زیر را کپی کنید.کپی کدبستن تصاویر سلاح خاص یمنیها که در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته را میبینید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4201297/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:جنگ یمنویدیونبض خبر مطالب مرتبطتصاویر یک نفتکش دیگر که منهدم شدتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۰تصاویر انهدام جزیره راهبردی در تنگه هرمزتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۹تصاویر محرمانه از سایت پدافند هوایی تهران در جنگ چهل روزهتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۹تصاویر تصادف مرگبار برای ایرانیها در وان ترکیهتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۹تصاویر اصابت صخره به خودرو در کندوانتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۸تصاویر شکار پهپاد چینی توسط یمنیهاتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۰ در انتظار بررسی:۰ غیرقابل انتشار:۰ هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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