لحظه وحشتناک اصابت بمب به غزه

کپی پیوندچاپ0 دیدگاه516 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›حوادث فیلم<<حوادث فیلم نبض خبرلحظه وحشتناک اصابت بمب به غزه تعداد بازدید: ۱۵۸ تعداد بازدید: ۱۵۸ مرورگر شما پخش ویدیو را پشتیبانی نمیکند. کد خبر: 4201157 | 516 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ ۰۸:۲۵ | 11 November 2026 دانلود ویدیو کد ویدیو کد ویدیوبرای نمایش این ویدیو در سایت خود، کد زیر را کپی کنید.کپی کدبستن لحظه وحشتناک اصابت بمب از هواگردهای رژیم اسرائیل به نقطهای از جنوب غزه را میبینید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4201157/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:جنگ غزهویدیوحمله اسرائیل به غزه مطالب مرتبطلحظه هدف قرار گرفتن یک کشتی در دریای عمانتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۸لحظه سقوط یک هلی کوپتر امدادی حین عملیاتتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۷لحظه تماشایی شکار پهپاد آمریکایی توسط پدافند ایرانیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۰ در انتظار بررسی:۰ غیرقابل انتشار:۰ هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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