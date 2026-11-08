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کد خبر: 4200671 219 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

لحظه سقوط یک هلی کوپتر امدادی حین عملیات

دومین هلی کوپتر اندونزی از نوع هلیکوپتر ایرباس H ۲۲۵ (EC ۲۲۵ LP) سوپر پوما در طول عملیات هوایی در کالیمانتان سقوط کرد. این بالگرد برای مقابله با آتش‌سوزی‌های جنگلی و زمینی در حال جمع‌آوری آب بود، به رودخانه باریتو در کالیمانتان جنوبی سقوط کرد. ساکنان محلی به محل حادثه شتافتند و به نجات دو خدمه از رودخانه کمک کردند. لحظه سقوط این هلی کوپتر را می‌بینید.


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برچسب‌ها:
سقوط هلی کوپترویدیو

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