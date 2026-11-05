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کد خبر: 4200049 696 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

تصاویر شکار پهپاد چینی توسط یمنی‌ها

انصارالله یمن تصاویری از پهپاد وینگ لانگ 2 چینی متعلق به عربستان را منتشر کردند که توسط آنها سرنگون شده است.

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برچسب‌ها:پدافند هواییجنگ یمنویدیونبض خبرجنگ عربستان و یمنساقط کردن پهپادپهپاد چینیپهپاد عربستان

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