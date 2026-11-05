کپی پیوندچاپ0 دیدگاه696 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›حوادث فیلم<<حوادث فیلم کد خبر: 4200049 | 696 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ ۱۷:۳۱ | 5 November 2026 نبض خبرتصاویر شکار پهپاد چینی توسط یمنیها انصارالله یمن تصاویری از پهپاد وینگ لانگ 2 چینی متعلق به عربستان را منتشر کردند که توسط آنها سرنگون شده است. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4200049/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:پدافند هواییجنگ یمنویدیونبض خبرجنگ عربستان و یمنساقط کردن پهپادپهپاد چینیپهپاد عربستان گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن دیدگاهها (0) هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید نام (اختیاری): ایمیل: دیدگاه: در پاسخ به لغو پاسخ ارسال برای بررسی
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