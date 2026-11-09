تصاویر اصابت صخره به خودرو در کندوان

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حوالی ساعت ۱۴ امروز، بر اثر بارندگی قطعه‌سنگی از ارتفاعات محدوده ولی‌آباد محور کندوان سقوط کرد و روی یک دستگاه خودروی شاسی‌بلند که به سمت تهران در حرکت بود، افتاد و وارد کابین خودرو شد. این حادثه با وجود خسارت به خودرو، خوشبختانه به سه سرنشین آن آسیبی وارد نکرده است.