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نبض خبر
تصاویر اصابت صخره به خودرو در کندوان
حوالی ساعت ۱۴ امروز، بر اثر بارندگی قطعهسنگی از ارتفاعات محدوده ولیآباد محور کندوان سقوط کرد و روی یک دستگاه خودروی شاسیبلند که به سمت تهران در حرکت بود، افتاد و وارد کابین خودرو شد. این حادثه با وجود خسارت به خودرو، خوشبختانه به سه سرنشین آن آسیبی وارد نکرده است.
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