||06:24
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرعکس |تصاویر فول اچ دی هوای پاک تهران پس از بارش چند روزه
0 دیدگاه129 بازدید ثبت‌شدهفیلم
فیلم
کد خبر: 4200897 129 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

تصاویر اصابت صخره به خودرو در کندوان

حوالی ساعت ۱۴ امروز، بر اثر بارندگی قطعه‌سنگی از ارتفاعات محدوده ولی‌آباد محور کندوان سقوط کرد و روی یک دستگاه خودروی شاسی‌بلند که به سمت تهران در حرکت بود، افتاد و وارد کابین خودرو شد. این حادثه با وجود خسارت به خودرو، خوشبختانه به سه سرنشین آن آسیبی وارد نکرده است.




Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

https://tabnak.ir/fa/news/4200897/

برچسب‌ها:
صخرهریزش کوهکندوانویدیونبض خبر

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۰
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.