رسایی در زندان هم دست از ادعای کذب برنداشت!

رسایی این بار از پشت میله‌های زندان، ادعایی درباره سابقه محکومیت مدیران رسانه‌ای مطرح کرده که بررسی پرونده‌های قضایی، خلاف آن را نشان می‌دهد.

به گزارش تابناک؛ با گذشت بیش از یک ماه از اجرای حکم حمید رسایی، روز گذشته یک فایل صوتی بیش از ۱۴ دقیقه‌ای از وی منتشر شد که در بخشی از آن، محکوم با طرح موضوعات مختلف و انتقاد از مسئولان، ادعاهایی عاری از صحت مطرح می‌کند.





به طور نمونه وی درباره سابقه محکومیت مدیران مسئول رسانه‌ها به اتهام نشر اکاذیب مسائلی مطرح کرد که خلاف واقع می‌باشد.





وی در بخشی از این فایل صوتی از داخل زندان مدعی می‌شود: هیچ مدیر مسئولی تا به حال به دلیل اتهام نشر اکاذیب محکوم به حبس و زندان نشده؛ ادعایی که بررسی سوابق قضایی پرونده‌های مرتبط با مدیران مسئول برخی رسانه‌ها، خلاف آن را نشان می‌دهد.





این ادعا در حالی مطرح شده که بررسی‌ها نشان می‌دهد شماری از مدیران مسئول رسانه‌ها در پرونده‌های مرتبط با نشر اکاذیب، پس از رسیدگی قضایی به پرونده و صدور حکم، به مجازات حبس محکوم شده‌اند.





از جمله افراد مورد اشاره می‌توان به یاشار سلطانی، فؤاد صادقی، نسرین حسنی و مرحوم حجت‌الاسلام فومنی و… اشاره کرد که در پرونده‌های قضایی مرتبط با فعالیت رسانه‌ای خود با اتهام نشر اکاذیب مواجه شده و محکومیت‌هایی از جمله حبس برای آنان صادر شده است.





این مصادیق با مراجعه به پرونده‌های قضایی سال‌های ۷۵ تا ۸۹ نیز در عنوان‌های مختلف مشاهده می‌شود.





بنابراین، ادعای مطرح‌شده در فایل صوتی رسایی مبنی بر این که هیچ مدیرمسئولی به اتهام نشر اکاذیب به حبس محکوم نشده است، با واقعیت موجود مطابقت ندارد.





موضوع قابل توجه دیگر، طرح این ادعای خلاف واقع از سوی قانون‌گذاری که خود در پرونده قضایی مرتبط با نشر اکاذیب محکوم شده و حکم محکومیت وی نیز اجرا شده است، قابل تامل است.





پیش‌تر سخنگوی قوه قضاییه و مرکز رسانه قوه قضاییه درباره پرونده رسایی، روند رسیدگی، مستندات قانونی و جزئیات محکومیت وی توضیحات مفصلی ارائه کرده‌اند که در آدرس زیر قابل دسترسی و مطالعه است.

منبع: میزان