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تصویر دردناک از دختر اکبر عبدی و رضا نیکخواه
تصویری از حضور المیرا عبدی، دختر اکبر عبدی، در مراسم یادبود زندهیاد غلامرضا نیکخواه در کنار خانواده این هنرمند تازهدرگذشته منتشر شد.
به گزارش تابناک؛ تصویری از حضور المیرا عبدی، دختر اکبر عبدی، در مراسم یادبود زندهیاد غلامرضا نیکخواه در کنار خانواده این هنرمند تازهدرگذشته منتشر شد.
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