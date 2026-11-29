انفجار و آتش سوزی در نیروگاه خورشیدی مرکز فلسطین اشغالی
منابع عبری از انفجار و آتش سوزی در نیروگاه تولید برق خورشیدی در ناحیه مرکزی فلسطین اشغالی خبر دادند.
به گزارش تابناک، سازمان آتشنشانی رژیم صهیونیستی از آتشسوزی انبار یک کارخانه و نیروگاه تولید برق خورشیدی در ناحیه مرکزی سرزمینهای اشغالی خبر داد.
سخنگوی این سازمان همچنین اضافه کرد چندین تیم آتشنشانی به محل حادثه اعزام شده و عملیات اطفاء حریق را آغاز کردند. نیروهای اضافی و کمکی از منطقه دان نیز به آنها ملحق شده و بهطور همزمان در چند بخش مشغول عملیات شدند تا کانون آتش را مهار و از گسترش آن به سازههای مجاور جلوگیری نمایند.
در ادامه رسانههای عبری زبان اضافه کردند در پی این حادثه یک نفر در این محل مفقود شده و علاوه بر آتشسوزی، وقوع چندین انفجار عملیات اطفاء حریق و جست و جو برای نجات محبوسین احتمالی را با کندی مواجه کرد.
به گفته کارشناسان اعزامی علت وقوع این حادثه اختلال ناشناخته در تجهیزات تولید برق خورشیدی بوده و متخصصین حوزه برق تاکنون نتوانستهاند منشاء اصلی این رخداد را پیدا و برای جلوگیری از حوادث این چنینی راهکار مناسبی را ارائه دهند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.