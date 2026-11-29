

به گزارش تابناک، سازمان آتش‌نشانی رژیم صهیونیستی از آتش‌سوزی انبار یک کارخانه و نیروگاه تولید برق خورشیدی در ناحیه مرکزی سرزمین‌های اشغالی خبر داد.

سخنگوی این سازمان همچنین اضافه کرد چندین تیم آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شده و عملیات اطفاء حریق را آغاز کردند. نیروهای اضافی و کمکی از منطقه دان نیز به آن‌ها ملحق شده و به‌طور هم‌زمان در چند بخش مشغول عملیات شدند تا کانون آتش را مهار و از گسترش آن به سازه‌های مجاور جلوگیری نمایند.

در ادامه رسانه‌های عبری زبان اضافه کردند در پی این حادثه یک نفر در این محل مفقود شده و علاوه بر آتش‌سوزی، وقوع چندین انفجار عملیات اطفاء حریق و جست و جو برای نجات محبوسین احتمالی را با کندی مواجه کرد.

به گفته کارشناسان اعزامی علت وقوع این حادثه اختلال ناشناخته در تجهیزات تولید برق خورشیدی بوده و متخصصین حوزه برق تاکنون نتوانسته‌اند منشاء اصلی این رخداد را پیدا و برای جلوگیری از حوادث این چنینی راه‌کار مناسبی را ارائه دهند.



