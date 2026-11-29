به گزارش تابناک، متن اطلاعیه روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح ذیل است:

عصر امروز، سومین نفتکش متخلف در آب‌های ساحلی جزیره غنم، در فاصله دو کیلومتری از ساحل این جزیره، بر اثر برخورد با مین دریایی دچار انفجار شدید و آتش‌سوزی شد.

این نفتکش متخلف، با وجود آگاهی از ناایمن و غیرقانونی بودن مسیر جعلی جنوبی تنگه هرمز و با اعتماد به ادعاها و وعده‌های خلاف واقع مقامات آمریکایی، در حال عبور مخفیانه از آب‌های مجاور ساحل جنوبی این تنگه، در فاصله دو کیلومتری از جزیره غنم بود که با مین دریایی برخورد کرد. این شناور پس از وقوع انفجار و آتش‌سوزی شدید، در آب‌های جنوبی تنگه هرمز رها شده است.

نیروی دریایی سپاه هشدار می‌دهد: سراسر تنگه هرمز تحت اشراف کامل اطلاعاتی و عملیاتی رزمندگان نیروی دریایی سپاه قرار دارد و تسلط آنان بر پهنه شرقی و غربی این آبراه راهبردی، مطلق و بی‌چون‌وچراست.

منبع: سپاه نیوز

