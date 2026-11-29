به گزارش تابناک، در ورودی معده شما دریچه‌ای قرار دارد که حلقه‌ای از یک عضله به نام اسفنکتر مری تحتانی (LES) است.

به طور معمول LES به محض عبور غذا از آن، بسته می‌شود اما اگر LES تا انتها بسته نشود یا اگر خیلی زود باز شود، اسید تولید شده توسط معده شما می‌تواند به داخل مری برود. این وضعیت می‌تواند علائمی مانند سوزش سر دل یا ترش کردن معده را ایجاد کند. از آنجایی که دریچه‌مری پوشش مناسبی ندارد، اگر با اسید یا شیره در تماس قرار گیرد نمی‌تواند اثرات مخرب آنها را خنثی کند و در نتیجه باعث سوزش معده شده و رفلاکس معده رخ می‌دهد. اگر این علائم بیش از دو بار در هفته اتفاق بیفتد، ممکن است به بیماری رفلاکس معده مبتلا شده باشید.

بیشتر بخوانید:

درمان معده درد با راهکارهای طب سنتی





علائم شایع رفلاکس معده عبارتند از:

باد گلو یا آروغ‌های مکرر

احساس طعم اسیدی در دهان

تهوع

دل درد

ترش کردن (احساس بازگشت مایع تلخ یا ترش از معده به دهان)

مشکل یا درد هنگام بلعیدن غذا

جمع شدن بیش از حد بزاق در دهان

گلودرد یا سرفه مزمن

گرفتگی حنجره یا صدا

التهاب لثه

بوی بد دهان

درد قفسه سینه

احساس توده در گلو

مدفوع خونی یا سیاه یا استفراغ خونی

سکسکه مداوم نیز از دیگر علائم آزاردهنده این بیماری‌گوارشی است که معمولا پس از صرف غذا رخ می‌دهد.

به گزارش دیلی میل،‌برخی خوراکی‌ها و نوشیدنی‌هایی که به خواص مفید برای سلامتی شهرت دارند، ممکن است باعث رفلاکس معده شوند.

نوشیدنی‌های گازدار، قهوه و غذاهای چرب از محرک‌های شناخته‌شده در مشکل بازگشت اسید معده‌به مری هستند با این حال بعضی خوراکی‌هایی که اغلب آنها را سالم می‌دانیم از نوشیدنی‌های میوه‌ای گرفته تا دمنوش نعنا هم می‌توانند سوزش سر دل را تشدید کنند.

اخیرا نگرانی‌های دیگری نیز مطرح و درباره مصرف طولانی‌مدت برخی داروهای رایج برای درمان ترش کردن هشدارهایی داده شده است. برای مثال سازمان خدمات ملی سلامت بریتانیا (NHS) سال گذشته نسبت به خطرات احتمالی مصرف طولانی‌مدت مهارکننده‌های پمپ پروتون مانند امپرازول و لانزوپرازول هشدار داد. از جمله این خطرات عفونت‌های باکتریایی روده‌اند که می‌توانند تعادل میکروب‌های مفید روده را به هم بزنند.

برخی پزشکان هم به خطرات احتمالی دیگری اشاره کرده‌اند از جمله کمبود جدی برخی مواد مغذی در مبتلایان به این عارضه گوارشی که ممکن است به ضعف استخوان‌ها بینجامد.

به همین دلیل است که اکنون شناسایی خوراکی‌های محرک و کاهش مصرف آن‌ها اهمیت بیشتری یافته است چرا که می‌تواند علائم را به میزان قابل‌توجهی بهبود دهد یا حتی برطرف کند به‌گونه‌ای که فرد به مصرف طولانی‌مدت دارو نیاز نداشته باشد.

دیلی میل‌در این مطلب به تعدادی از این خوردنی‌های محرک‌معده اشاره کرده هرچند دیدن نام برخی از آنها از جمله بعضی میوه‌ها و حتی دمنوش نعنا در این فهرست ممکن است برای ما غیرمنتظره باشند.

میوه‌های اسیدی مانند پرتقال و گوجه‌فرنگی می‌توانند مریِ از قبل حساس یا ملتهب را تحریک و علائم را تشدید کنند و این مسئله به میوه‌ها و سبزیجات خام محدود نمی‌شود و خوراکی‌هایی مانند رب گوجه‌فرنگی غلیظ، سس پاستا، خوراک لوبیا پخته با سس گوجه‌فرنگی و سوپ گوجه‌فرنگی نیز همگی ممکن است علائم را تشدید کنند.

حتی گاه کارهای ساده‌ای مثل چکاندن آب لیموترش روی سالاد یا آب لیموسبز روی آووکادو له‌شده نیز ممکن است مشکل‌ساز شوند. آناناس هم به‌طور طبیعی اسیدی است و می‌تواند علائم رفلاکس را تحریک کند. آناناس را اغلب به نوشیدنی‌های میوه‌ای (اسموتی) ، سالاد میوه و غذاهای ترش‌وشیرین اضافه می‌کنند، بنابراین ممکن است متوجه نشوید که آن را مصرف کرده‌اید.

خوردنی دیگری که در این فهرست گنجانده شده، نعنا فلفلی است که مصرف آن را اغلب برای کمک به هضم غذا توصیه می‌کنند اما همین گیاه ممکن است بازگشت اسید معده را تحریک کند زیرا می‌تواند عضلات دستگاه گوارش از جمله عضله‌ای که مانند دریچه عمل می‌کند و مانع بالا آمدن محتویات معده می‌شود را شل کند.

نوشیدن چای نعنا بعد از شام، خوردن شکلات نعنایی، آدامس و حتی سس نعنا کنار غذا هم می‌توانند علائم را بدتر کنند. در حالی که جایگزین کردن دمنوش نعنا با دمنوش بابونه یا دمنوش میوه‌های خانواده‌توت ممکن است کمک‌کننده باشد.

همچنین در ادامه این مطلب تاکید شده که شکلات تلخ بیشتر از شکلات شیری می‌تواند علائم را تشدید کند.

بسیاری از کسانی که سوزش سر دل دارند، می‌دانند مصرف زیاد شکلات می‌تواند علائم را بدتر کند زیرا شکلات حاوی «متیل‌گزانتین‌» هاست؛ گروهی از ترکیبات طبیعی که کافئین و «تئوبرومین» را در برمی‌گیرد و به شل شدن عضله میان معده و مری کمک می‌کند.

شکلات تلخ به‌ویژه انواعی که درصد کاکائوی بالایی دارند، بیشترین مقدار متیل‌گزانتین را دارد. کارشناسان می‌گویند اگر می‌خواهید شکلات بخورید، مقدار کمی شکلات شیری یا سفید انتخاب کنید. حتی یک میان‌وعده کوچک با روکش شکلاتی هم ممکن است برای تحریک علائم کافی باشد.

پیاز و سیر را هم به این لیست اضافه کنید. پیاز و سیر در تهیه انواع غذاها کاربرد فراوانی دارند اما اگر خام مصرف شوند، ممکن است ترش کردن را تشدید کنند زیرا سیر و پیاز مقدار زیادی از نوعی فیبر به نام «فروکتان» دارند. باکتری‌های روده این فیبرها را تخمیر می‌کنند و در این فرایند گاز تولید می‌شود. این وضعیت می‌تواند باعث نفخ و افزایش فشار داخل شکم شود و احتمال بازگشت محتویات معده به مری را تشدید کند.

همچنین دی‌اکسید کربنی که از نوشیدنی‌های گازدار آزاد می‌شود، می‌تواند بخش بالایی معده را متسع کند و باعث بادگلو شود. در این حالت، اسفنکتر تحتانی مری برای لحظه‌ای شل می‌شود تا گاز خارج شود و همین شل شدن کوتاه‌مدت می‌تواند به محتویات معده از جمله اسید، اجازه دهد به مری برگردند.

علاوه بر موارد فوق، متخصصان بیماری‌های گوارشی می‌گویند عادت‌هایی نظیر تند غذا خوردن، غذا خوردن در رفت‌وآمد یا صرف غذا پشت میز کار شاید در وقت صرفه‌جویی کند اما ممکن است به سوزش سر دل بینجامد.

این متخصصان به افرادی که مشکل سوزش سر دل دارند، توصیه می‌کنند وعده‌های کوچک‌تری بخورند، غذا را خوب بجوند، آهسته‌تر غذا بخورند و پیش از آنکه بیش‌ازحد سیر شوند، دست از خوردن بکشند. همچنین بهتر است میان شام و زمان خواب هم فاصله بگذارند، بعد از غذا بلافاصله دراز نکشند و از پوشیدن لباس‌هایی با دور کمر تنگ‌خودداری کنید.