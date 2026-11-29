به گزارش تابناک؛انشمندان دریافته‌اند که بخش بزرگی از بازوی نورما در کهکشان راه شیری ممکن است به معنای سنتی مارپیچی نباشد، بلکه موج ضربه‌ای ناشی از حرکت گاز تحت تأثیر گرانش میله مرکزی کهکشان باشد.

کهکشان راه شیری یک کهکشان مارپیچی با یک میله مرکزی است، ساختاری مستطیلی و متراکم متشکل از ستارگان باستانی، گاز و غبار که در هسته کهکشان امتداد یافته و بازو‌های مارپیچی از انتهای آن ساطع می‌شوند.

این کهکشان چهار بازوی اصلی دارد که برجسته‌ترین آنها بیرونی‌ترین بازوی نورما است که قبلاً تصور می‌شد حاوی تعداد زیادی ستاره عظیم است. با این حال، مطالعه جدید نشان می‌دهد که بخشی از این بازو در واقع ممکن است منطقه‌ای باشد که در آن گاز متراکم می‌شود و ستاره‌ها در لبه میله کهکشانی و نه یک بازوی مستقل به معنای مرسوم، تشکیل می‌شوند

این مطالعه که در مجله Nature Astronomy منتشر شده است، شبیه‌سازی‌های کامپیوتری از کهکشان‌هایی که طی میلیارد‌ها سال تکامل یافته‌اند را با مشاهدات نجومی از انتشار گاز‌هایی که به عنوان میزر شناخته می‌شوند - تابش لیزر مانند در محدوده مایکروویو - مقایسه کرد.

چرا تعیین شکل یک کهکشان دشوار است؟

ایجاد تصویر دقیقی از میله مرکزی یک کهکشان دشوار است، زیرا ما راه شیری را از درون آن مشاهده می‌کنیم و غبار کیهانی جزئیات زیادی را پنهان می‌کند. بنابراین، اندازه، جهت و سرعت چرخش میله مرکزی موضوع بحث‌های علمی زیادی بوده است.

مطالعه جدید نشانه‌های واضح‌تری از این ویژگی‌ها ارائه می‌دهد و به درک بهتر حرکت گاز و تشکیل ستاره در کهکشان کمک می‌کند.

اگر یافته‌های جدید تأیید شوند، می‌توانند محققان را به ترسیم مجدد نقشه راه شیری، به ویژه در مورد ماهیت و مرز‌های واقعی بازوی نورما، سوق دهند. همچنین می‌تواند به درک بهتر از تشکیل بازو‌های مارپیچی در کهکشان‌ها به طور کلی کمک کند.

این مطالعه نشان می‌دهد که راه شیری ممکن است پیچیده‌تر از آن چیزی باشد که قبلاً تصور می‌شد و لزوماً از همان الگوی مشاهده شده در اکثر کهکشان‌های مارپیچی دیگر پیروی نمی‌کند.

منبع: ایندیپندنت