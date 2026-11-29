افسردگی تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار دارد؛ از ژنتیک و استرس گرفته تا کیفیت خواب، تحرک بدنی، التهاب و ارتباطات اجتماعی. در این میان، تغذیه و مواد غذایی نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند.

به گزارش تابناک؛ مطالعه‌ای جدید نشان می‌دهد بزرگسالانی که سطح کافی از چندین ریزمغذی کلیدی (از جمله ویتامین D ، آهن، سلنیوم، مس و ویتامین B ۶) را در بدن خود دارند، کمتر احتمال دارد علائم افسردگی را گزارش کنند.

پژوهشگران برای انجام این مطالعه، داده‌های مربوط به ۳۶۵۴ بزرگسال را که بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ در «بررسی ملی سلامت و تغذیه» شرکت کرده بودند، مورد تحلیل قرار دادند. شرکت‌کنندگان حداقل ۲۰ سال سن داشتند و میانگین سنی آن‌ها حدود ۴۴ سال بود.

برای ارزیابی علائم افسردگی، محققان از «پرسشنامه سلامت بیمار-۹» (PHQ-۹) استفاده کردند که ابزاری پرکاربرد برای غربالگری سلامت روان است. سپس آن‌ها میزان افسردگی را با دو عامل مقایسه کردند:

سطح خونی برخی مواد مغذی (مانند آهن و ویتامین D)

میزان دریافت ریزمغذی‌ها از طریق رژیم غذایی (مانند سلنیوم، مس و ویتامین B ۶)

به‌طور کلی، یافته‌های آن‌ها نشان داد افرادی که سطح کافی یا دریافت مناسبی از چندین ریزمغذی داشتند، به‌طور معناداری کمتر احتمال داشت که علائم افسردگی را گزارش کنند.

۱. ویتامین D

احتمال بروز علائم افسردگی در شرکت‌کنندگانی که سطح ویتامین D کافی داشتند، ۲۵ درصد کمتر از کسانی بود که سطح این ویتامین در بدنشان کافی نبود.

به گفته پژوهشگران، این ارتباط از نظر بیولوژیکی منطقی است. ویتامین D بیشتر شبیه به یک هورمون عمل می‌کند تا یک ویتامین معمولی و در موارد زیر نقش دارد:

تولید انتقال‌دهنده‌های عصبی

سیگنال‌دهی بین سلول‌های مغزی

انعطاف‌پذیری عصبی (نوروپلاستیسیته)

تنظیم التهاب

همچنین، گیرنده‌های ویتامین D در بخش‌هایی از مغز که در تنظیم خلق‌وخو نقش دارند، از جمله در هیپوکامپ، یافت می‌شوند.

با این حال، پژوهشگران خاطرنشان می‌کنند که شواهد موجود در مورد تأثیر مکمل‌های ویتامین D بر افسردگی، همچنان نتایج متناقضی را نشان می‌دهند. با این حال، مکمل‌های ویتامین D مفیدترین راه برای افزایش وضعیت ویتامین D هستند، که در نهایت می‌تواند به بهبود خلق و خوی شما کمک کند.

۲. آهن

بزرگسالانی که سطح آهن طبیعی داشتند، ۲۶٪ کمتر احتمال داشت علائم افسردگی را گزارش کنند.

آهن برای تولید انتقال‌دهنده‌های عصبی دخیل در تنظیم خلق و خو، از جمله سروتونین، دوپامین و نوراپی نفرین، ضروری است. همچنین از انتقال اکسیژن و تولید انرژی در مغز پشتیبانی می‌کند.

وقتی سطح آهن خیلی پایین باشد، این سیستم‌ها ممکن است به طور بهینه عمل نکنند، که می‌تواند به طور بالقوه به خستگی، خلق و خوی پایین و تغییرات شناختی منجر شود.

محققان همچنین خاطرنشان کردند که آهن در انعطاف‌پذیری عصبی و مسیرهای سیگنال دهی سالم مغز مرتبط با تنظیم عاطفی نقش دارد.

۳. سلنیوم

در میان تمام مواد مغذی مورد مطالعه، سلنیوم یکی از قوی‌ترین پیوندها را با سلامت روان داشت. افرادی که توصیه‌های مصرف سلنیوم را رعایت می‌کردند، حدود ۵۲٪ کمتر دچار علائم افسردگی می‌شدند.

سلنیوم یک ماده معدنی کمیاب است که در سیستم‌های دفاعی آنتی‌اکسیدانی، به ویژه فعالیت گلوتاتیون، که به محافظت از سلول‌ها از جمله سلول‌های مغزی در برابر استرس اکسیداتیو کمک می‌کند، نقش دارد. و محققان خاطرنشان می‌کنند که رژیم‌های غذایی غنی از سلنیوم ممکن است به حفظ تعادل التهابی و آنتی‌اکسیدانی سالم‌تر در مغز کمک کنند.

بهترین منابع غذایی سلنیوم شامل آجیل برزیلی، ماهی تن، ساردین، میگو، تخم مرغ، بوقلمون، مرغ و دانه‌های آفتابگردان است.

۴. مس

افرادی که مقادیر کافی مس مصرف می‌کردند، ۳۴٪ کمتر احتمال داشت علائم افسردگی را گزارش کنند.

مس به فعال کردن آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی که سلول‌ها را از آسیب اکسیداتیو محافظت می‌کنند، کمک می‌کند و همچنین از عملکرد سیستم ایمنی و عصبی پشتیبانی می‌کند. به گفته محققان، اختلال در تعادل مس ممکن است بر مسیرهای التهابی و متابولیسم انتقال‌دهنده‌های عصبی تأثیر بگذارد، که هر دو به طور فزاینده‌ای در افسردگی نقش دارند.

جالب توجه است که مطالعات قبلی در مورد سطح مس خون و افسردگی نتایج متناقضی داشته‌اند، که نشان می‌دهد مصرف غذا و سطح مس در گردش خون ممکن است بر بدن تأثیر متفاوتی داشته باشند.

معمولاً لازم نیست در مورد دریافت مس بیشتر در رژیم غذایی خود بیش از حد نگران باشید. اگر رژیم غذایی متعادلی دارید، احتمالاً مشکلی نخواهید داشت.

۵. ویتامین B ۶

احتمال بروز علائم افسردگی در شرکت‌کنندگانی که ویتامین B ۶ کافی دریافت می‌کردند، ۲۷ درصد کمتر بود. ویتامین B ۶ برای ساخت چندین انتقال‌دهنده عصبی که در تنظیم خلق‌وخو و احساسات نقش دارند، از جمله سروتونین، دوپامین و گابا (GABA) ضروری است.

پژوهشگران همچنین به ارتباط احتمالی میان ویتامین B ۶ و منیزیم اشاره داشته و خاطرنشان کردند برخی از مطالعات نشان می‌دهد که این دو ماده مغذی ممکن است به طور هم افزایی برای حمایت از سلامت سیستم عصبی و آرامش عاطفی عمل کنند.

منابع غذایی برتر ویتامین B ۶ شامل نخود، سالمون، مرغ، سیب زمینی، موز، پسته و غلات غنی شده است.

این مطالعه نشان می‌دهد تغذیه و سلامت روان کاملاً به هم مرتبط هستند.

اگرچه یافته‌ها ثابت نمی‌کنند که کمبود ریزمغذی‌ها به طور مستقیم باعث افسردگی می‌شوند، اما این ایده را تقویت می‌کنند که مواد مغذی ممکن است نقش مهمی در حمایت از عملکرد سالم مغز، تعادل التهاب و تنظیم خلق و خو ایفا کند.

منبع: مهر



