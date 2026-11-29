عکس: گل‌آرایی حرم‌های نجف و کربلا در آستانه میلاد حضرت زهرا (س)

خادمان حرم‌های مطهر در نجف اشرف و کربلای معلی با گل‌آرایی ضریح مطهر امیرالمؤمنین (ع) و نصب کتیبه‌های ویژه در حرمین، به استقبال میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) رفتند.