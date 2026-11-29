آیین غبارروبی ضریح مطهر و مضجع شریف حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا علیه‌السلام، روز یکشنبه ۸ آذر ۱۴۰۵ در آستانه ولادت باسعادت بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها و در فضایی آکنده از عطر ارادت به خاندان عصمت و طهارت علیهم‌السلام با حضور مادران معظم شهدا، بانوان فرهیخته، شماری از بانوان مسئول و خادمان حرم مطهر رضوی برگزار شد.