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عکس: آیین غبارروبی ضریح مطهر رضوی
آیین غبارروبی ضریح مطهر و مضجع شریف حضرت علیبنموسیالرضا علیهالسلام، روز یکشنبه ۸ آذر ۱۴۰۵ در آستانه ولادت باسعادت بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا سلامالله علیها و در فضایی آکنده از عطر ارادت به خاندان عصمت و طهارت علیهمالسلام با حضور مادران معظم شهدا، بانوان فرهیخته، شماری از بانوان مسئول و خادمان حرم مطهر رضوی برگزار شد.
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