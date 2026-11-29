سامانه‌ای که روی موش‌ها آزمایش شده، عملکرد پروتئینی را شبیه‌سازی می‌کند که با افزایش سن کاهش می‌یابد و می‌تواند در آینده به بهبود روش‌های درمان ناباروری کمک کند.

به گزارش تابناک؛ پژوهشگران نوعی «چسب مولکولی» مهندسی کرده‌اند که می‌تواند کروموزوم‌ها را در تخمک‌های پیر موش تثبیت کند. آن‌ها می‌گویند این سامانه مصنوعی اتصال کروموزوم‌ها، می‌تواند راه را برای بهبود روش‌های درمان ناباروری در زنان بالای ۳۵ سال هموار کند.

به نقل از نیچر، کروموزوم‌ها در تخمک جانوران به کمک ساختارهای پروتئینی به نام کوهزین (Cohesin) در کنار یکدیگر نگه داشته می‌شوند. این پروتئین‌ها کمک می‌کنند کروموزوم‌ها در جریان تقسیم سلولی به‌درستی از یکدیگر جدا شوند.

اما با افزایش سن زنان، میزان پروتئین‌های کوهزین کاهش می‌یابد. این اتفاق می‌تواند باعث شود کروموزوم‌ها زودتر از موعد از یکدیگر جدا شوند و به‌درستی توزیع نشوند. در نتیجه، تخمک‌ها ممکن است تعداد کروموزوم‌های بیشتر یا کمتری از حد طبیعی داشته باشند. این وضعیت که «ناهنجاری تعداد کروموزوم‌ها» نامیده می‌شود، یکی از عوامل ناباروری، شکست درمان‌های لقاح آزمایشگاهی (IVF) و از دست رفتن زودهنگام بارداری است؛ مشکلی که به‌ویژه در زنان بالای ۳۵ سال اهمیت دارد.

برای جلوگیری از جدا شدن زودهنگام کروموزوم‌ها در تخمک‌ها، ملینا شو، زیست‌شیمی‌دان موسسه علوم چندرشته‌ای ماکس پلانک در شهر گوتینگن آلمان و همکارانش سامانه مصنوعی جدیدی به نام TALhesin را طراحی کردند.

این سامانه از پروتئین‌های مهندسی‌شده‌ای استفاده می‌کند که به نواحی‌ای از کروموزوم متصل می‌شوند که معمولا پروتئین کوهزین در آن‌ها حضور دارد. سپس این پروتئین‌های مهندسی‌شده به یکدیگر متصل می‌شوند.

بتینا میهالاس، زیست‌شناس تولیدمثل دانشگاه نیو ساوت ولز در سیدنی استرالیا، می‌گوید گروه‌های پژوهشی زیادی در تلاشند پروتئین کوهزین را بررسی کنند؛ زیرا میزان آن با افزایش سن زنان کاهش می‌یابد و بر باروری تاثیر می‌گذارد. با این حال، این نخستین رویکردی است که تلاش می‌کند عملکرد این پروتئین را با استفاده از یک سامانه مهندسی‌شده جایگزین کند.

دستورالعمل‌های ژنتیکی

پژوهشگران آران‌ای پیام‌رسان حاوی دستورالعمل ساخت پروتئین‌های مهندسی‌شده را به تخمک‌های نابالغ موش تزریق کردند. تخمک‌ها سپس شروع به تولید این پروتئین‌ها کردند.

پژوهشگران با استفاده از تصویربرداری میکروسکوپی فلورسانس تایید کردند که پروتئین‌های TALhesin به نواحی‌ای از کروموزوم متصل شده‌اند که پروتئین کوهزین طبیعی معمولا در آن‌ها از بین می‌رود.

این سامانه مصنوعی در مقایسه با تخمک‌های درمان‌نشده، میزان جدا شدن زودهنگام کروموزوم‌ها را در موش‌های مسن ۱۳، ۱۷ و ۲۰ ماهه کاهش داد.

در موش‌های ۱۷ ماهه، نسبت تخمک‌هایی که هیچ خطایی در جدایی زودهنگام کروموزوم‌ها نداشتند، پس از استفاده از TALhesin از ۴۶.۷ درصد به ۷۴.۱ درصد افزایش یافت؛ رقمی که به وضعیت مشاهده‌شده در تخمک‌های موش‌های جوان شباهت دارد.

کروماتیدها، دو نیمه یکسانی هستند که در اثر تکثیر یک کروموزوم شکل می‌گیرند. این دو نیمه باید در زمان مناسب و طی تقسیم سلولی از یکدیگر جدا شوند.

برای اطمینان از اینکه این جدایی در زمان درست اتفاق می‌افتد، پژوهشگران یک «قیچی مولکولی» نیز به سامانه مصنوعی خود اضافه کردند. این ابزار در زمان مناسب، سامانه اتصال مصنوعی کروموزوم‌ها را غیرفعال می‌کند.

کروموزوم‌های انسانی

گروه پژوهشی این سامانه را به‌گونه‌ای توسعه داده است که پروتئین‌های مهندسی‌شده بتوانند به نواحی‌ای از کروموزوم‌های انسانی متصل شوند که پروتئین کوهزین معمولا در آن‌ها حضور دارد.

آزمایش‌ها روی تخمک‌های اهدایی انسان نشان داد که پروتئین‌های TALhesin در این نواحی تجمع پیدا می‌کنند. پژوهشگران همچنین دریافتند کروموزوم‌هایی که میزان بیشتری از پروتئین‌های مهندسی‌شده را در خود داشتند، معمولا فاصله کمتری میان کروماتیدهایشان وجود داشت. این یافته نشان می‌دهد سامانه TALhesin می‌تواند کروموزوم‌ها را در کنار یکدیگر نگه دارد.

برای مشخص شدن اینکه آیا سامانه TALhesin واقعا می‌تواند از بروز ناهنجاری تعداد کروموزوم‌ها جلوگیری کند، باید آزمایش‌های بیشتری روی تخمک‌های بارورشده و جنین‌های در حال رشد انجام شود.

شو تاکید می‌کند که این روش فعلا در مرحله آزمایشی قرار دارد و هنوز برای استفاده درمانی آماده نیست. اما این یک گام نخست مهم است.

منبع: ایسنا



