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مدیر کل هواشناسی خبر داد:
هشدار هواشناسی در کهگیلویه و بویراحمد قرمز شد/ بارشهای سیلآسا در راه است
گروه استانها ـ با تشدید فعالیت سامانه بارشی و پیشبینی بارشهای شدید، هشدار هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد از سطح نارنجی به قرمز ارتقا یافت.
به گزارش خبرنگار تابناک در کهگیلویه و بویراحمد، «علی کرمی»، مدیرکل هواشناسی استان، با اعلام این خبر گفت: سامانه بارشی از روز شنبه ۱۶ آبان آغاز شده و تا پایان روز یکشنبه ۱۷ آبان، تمامی مناطق استان را تحت تأثیر قرار میدهد.
بارش شدید، تگرگ و برف در ارتفاعات
کرمی با اشاره به مخاطرات این سامانه اظهار کرد: بارش شدید باران، رعدوبرق، تگرگ، بارش برف در ارتفاعات و وزش باد شدید از مهمترین پدیدههای جوی پیشبینیشده است.
وی افزود: احتمال وقوع سیلاب ناگهانی، طغیان رودخانهها و مسیلها، آبگرفتگی معابر شهری و روستایی، تخریب یا آسیب به پلها و راههای مواصلاتی و خسارت به بخش کشاورزی وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی استان همچنین نسبت به اختلال در شبکههای برق، آب، گاز و مخابرات، کاهش دید افقی، لغزندگی جادهها و احتمال انسداد محورهای کوهستانی و روستایی هشدار داد.
صاعقه و وزش باد؛ دو مخاطره دیگر سامانه
کرمی با اشاره به احتمال وقوع صاعقه و وزش باد شدید تصریح کرد: برخورد صاعقه با افراد، دامها و تأسیسات، سقوط درختان و تابلوهای تبلیغاتی، جابهجایی سازههای موقت و داربستها و آسیب به گلخانهها و شبکه انتقال برق از دیگر مخاطرات این سامانه خواهد بود.
وی با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی، از شهروندان خواست از سفرهای غیرضروری، طبیعتگردی، کوهنوردی و حضور در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کنند.
توصیههای هواشناسی برای کاهش خسارات
مدیرکل هواشناسی استان همچنین بر لایروبی و بازگشایی دهانه پلها و کانالهای هدایت آب، پاکسازی آبروها و معابر شهری، ایمنسازی جادهها و آمادگی برای برفروبی در مناطق سردسیری تأکید کرد.
کرمی از مردم خواست از پارک خودرو در مجاورت درختان فرسوده، ساختمانهای نیمهکاره و داربستها خودداری کنند و ساکنان مناطق در معرض خطر سیلاب نیز تمهیدات لازم را برای حفاظت از جان و اموال خود در نظر بگیرند.
وی در پایان بر ضرورت حفاظت از تأسیسات زیربنایی و مدیریت مصرف انرژی، بهویژه برق و گاز، همزمان با فعالیت این سامانه بارشی تأکید کرد. انتهای پیام
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