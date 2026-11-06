بارش شدید، تگرگ و برف در ارتفاعات

کرمی با اشاره به مخاطرات این سامانه اظهار کرد: بارش شدید باران، رعدوبرق، تگرگ، بارش برف در ارتفاعات و وزش باد شدید از مهم‌ترین پدیده‌های جوی پیش‌بینی‌شده است.

وی افزود: احتمال وقوع سیلاب ناگهانی، طغیان رودخانه‌ها و مسیل‌ها، آبگرفتگی معابر شهری و روستایی، تخریب یا آسیب به پل‌ها و راه‌های مواصلاتی و خسارت به بخش کشاورزی وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان همچنین نسبت به اختلال در شبکه‌های برق، آب، گاز و مخابرات، کاهش دید افقی، لغزندگی جاده‌ها و احتمال انسداد محورهای کوهستانی و روستایی هشدار داد.

صاعقه و وزش باد؛ دو مخاطره دیگر سامانه

کرمی با اشاره به احتمال وقوع صاعقه و وزش باد شدید تصریح کرد: برخورد صاعقه با افراد، دام‌ها و تأسیسات، سقوط درختان و تابلوهای تبلیغاتی، جابه‌جایی سازه‌های موقت و داربست‌ها و آسیب به گلخانه‌ها و شبکه انتقال برق از دیگر مخاطرات این سامانه خواهد بود.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، از شهروندان خواست از سفرهای غیرضروری، طبیعت‌گردی، کوهنوردی و حضور در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

توصیه‌های هواشناسی برای کاهش خسارات

مدیرکل هواشناسی استان همچنین بر لایروبی و بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌های هدایت آب، پاکسازی آبروها و معابر شهری، ایمن‌سازی جاده‌ها و آمادگی برای برف‌روبی در مناطق سردسیری تأکید کرد.

کرمی از مردم خواست از پارک خودرو در مجاورت درختان فرسوده، ساختمان‌های نیمه‌کاره و داربست‌ها خودداری کنند و ساکنان مناطق در معرض خطر سیلاب نیز تمهیدات لازم را برای حفاظت از جان و اموال خود در نظر بگیرند.

وی در پایان بر ضرورت حفاظت از تأسیسات زیربنایی و مدیریت مصرف انرژی، به‌ویژه برق و گاز، همزمان با فعالیت این سامانه بارشی تأکید کرد. انتهای پیام