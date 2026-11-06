گروه استان‌ها - حضور خودجوش ده‌ها هزار نفر از مردم کهگیلویه و بویراحمد در حماسه برنو، صحنه‌ای کم‌نظیر از ایستادگی مردمی در جنگ رمضان رقم زد؛ حماسه‌ای که به گفته استاندار، دو نقشه مهم دشمن را ناکام گذاشت.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد ، حماسه برنو یکی از جلوه‌های ماندگار حضور خودجوش مردم در جنگ رمضان است؛ روزی که خبر احتمال فرود خلبان دشمن در مناطق کوهستانی استان، هزاران نفر از مردم را به میدان کشاند و جست‌وجوی مردمی برای یافتن خلبان، به مقابله گسترده با بالگردهای دشمن تبدیل شد. مردمی که با سلاح برنو و هر وسیله‌ای که در اختیار داشتند، در برابر تحرکات دشمن ایستادند و نام خود را در روایتی ماندگار از مقاومت مردمی ثبت کردند.

در همین راستا، آیین رونمایی از پوسترهای مستند ۵۰ دقیقه‌ای «برنو به دستان» و نماهنگ «برنو و دهَس» با حضور یدالله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، آیت‌الله سید نصیر حسینی نماینده ولی‌فقیه در استان، فتاح محمدی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و سید شهریار گنجی مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان برگزار شد.

از یک تماس تلفنی تا حضور ده ها هزار نفری مردم

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این مراسم با بازخوانی جزئیاتی از این حماسه گفت: حدود ساعت ۹ تا ۹: ۳۰ صبح، استاندار اصفهان در تماس تلفنی از هدف قرار گرفتن یک هواپیمای دشمن خبر داد و احتمال داد خلبان آن در محدوده کهگیلویه و بویراحمد فرود آمده باشد.

رحمانی افزود: بلافاصله موضوع را با اعضای شورای تأمین در میان گذاشتیم و از طریق فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها هشدارهای لازم به مردم داده شد؛ اما ناگهان سیلی از مردم به‌صورت خودجوش از نقاط مختلف استان راهی کوهستان‌ها شدند تا خلبان دشمن را پیدا کنند.

وی ادامه داد: حوالی ظهر خبر رسید بالگردهای دشمن نیز به سمت استان در حرکت هستند و جمعیتی حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر از مردم، با هر آنچه در اختیار داشتند، از سلاح برنو گرفته تا چوب، به مقابله با آنها پرداختند و اجازه فرود به بالگردها ندادند.

حماسه‌ای فراتر از مرزهای استان

رحمانی با اشاره به گسترش تحرکات دشمن به مناطق مرزی چهارمحال و بختیاری گفت: پس از اطلاع از رسیدن بالگردها به مرز دو استان، با استاندار چهارمحال و بختیاری تماس گرفتیم و شرایط را اطلاع دادیم. همچنین با استاندار خوزستان هماهنگی صورت گرفت و در مجموع چهار استان درگیر این ماجرا شدند.

وی با اشاره به سرانجام این عملیات اظهار کرد: همان شب شبکه خبر اعلام کرد هر دو بالگرد دشمن که در محدوده مرزی حضور داشتند، سقوط کرده‌اند و یک هواپیمای پشتیبان آنها نیز در مرز هرمزگان سقوط کرده است.

دو نقشه دشمن که با حماسه برنو ناکام ماند

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر تأثیر این حماسه در سرنوشت جنگ رمضان گفت: یکی از نقشه‌های دشمن، حمله زمینی به کشور بود، اما حماسه برنو به آنها نشان داد که با وجود چنین مردم غیور و سلحشوری، اجرای حمله زمینی امکان‌پذیر نخواهد بود.

رحمانی دومین پیامد این حماسه را کشف عملیات هلی‌برن دشمن در منطقه مهیار عنوان کرد و افزود: این اتفاق موجب شد نقشه دشمن برای اجرای این عملیات شناسایی و خنثی شود.

وی همچنین با اشاره به بازتاب بین‌المللی این رویداد، از پوشش به‌موقع صدا و سیمای مرکز استان قدردانی کرد و گفت: بخشی از حماسه حضور مردم کهگیلویه و بویراحمد در جنگ رمضان با پوشش شبکه استانی دنا به رویدادی جهانی تبدیل شد و شبکه‌های تلویزیونی دنیا نیز آن را بازتاب دادند.