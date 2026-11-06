گروه استان‌ها - امام جمعه موقت یاسوج با انتقاد از حاشیه‌های مدیریتی و رقابت‌های سیاسی، توسعه استان را در گرو همدلی و اجرای طرح‌های اساسی دانست.

مسئولان به جای جابه‌جایی مدیران، زیرساخت بسازند

به گزارش خبرنگار تابناک در کهگیلویه و بویراحمد ، حجت‌الاسلام «سید علی صالح موسوی‌اعظم» در خطبه‌های نماز جمعه این هفته یاسوج با اشاره به شرایط اقتصادی و فشارهای دشمنان علیه کشور، صرفه‌جویی در منابع انرژی و امکانات را ضرورتی دانست که باید از سوی همه مردم مورد توجه قرار گیرد. به گزارش خبرنگار تابناک در، حجت‌الاسلام «سید علی صالح موسوی‌اعظم» در خطبه‌های نماز جمعه این هفته یاسوج با اشاره به شرایط اقتصادی و فشارهای دشمنان علیه کشور، صرفه‌جویی در منابع انرژی و امکانات را ضرورتی دانست که باید از سوی همه مردم مورد توجه قرار گیرد.





صرفه‌جویی؛ ضرورتی برای عبور از شرایط موجود





وی با بیان اینکه دولت با تمام توان برای رفع مشکلات مردم تلاش می‌کند، اظهار کرد: مردم نیز باید با درک شرایط کشور، مدیریت مصرف و صرفه‌جویی را در برنامه زندگی خود قرار دهند.





امام جمعه موقت یاسوج با اشاره به مشکلات اقتصادی در کشورهای مختلف افزود: شرایط دشوار اقتصادی تنها مختص ایران نیست و کشورهای اروپایی و آمریکا نیز با افزایش هزینه‌ها در بخش‌های مختلف، از جمله کالاهای خوراکی و غیرخوراکی مواجه هستند.





موسوی‌اعظم همچنین با اشاره به توانمندی‌های دفاعی کشور در حوزه‌های فضایی، هسته‌ای و موشکی، این ظرفیت‌ها را حاصل تلاش متخصصان داخلی دانست.





توسعه استان در گرو عبور از رقابت‌های مدیریتی





وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از تمرکز بر تغییر مدیران و رقابت‌های سیاسی، تأکید کرد: توسعه کهگیلویه و بویراحمد نیازمند اجرای طرح‌های اساسی، تقویت زیرساخت‌ها و همدلی مسئولان برای حل مشکلات مردم است.





امام جمعه موقت یاسوج با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی استان، منابع ارزشمند زاگرس را فرصتی برای توسعه دانست و خواستار برنامه‌ریزی جدی برای بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها شد.





احیای جهاد سازندگی برای کاهش بروکراسی





موسوی‌اعظم همچنین احیای روحیه جهادی در خدمت‌رسانی را ضروری دانست و گفت: اگر جهاد سازندگی با همان رویکرد و شیوه فعالیت گذشته احیا شود، بسیاری از مشکلات مناطق مختلف با سرعت بیشتری برطرف خواهد شد.





وی با اشاره به مشکلاتی مانند جدول‌گذاری، آبرسانی، مسائل کشاورزی و نیازهای عمرانی مناطق مختلف افزود: باید سازوکاری فراهم شود تا مطالبات مردم بدون گرفتار شدن در بروکراسی‌های طولانی پیگیری و اجرا شود.





وی با تأکید بر ضرورت حضور میدانی مسئولان خاطرنشان کرد: خدمت‌رسانی نباید تحت تأثیر اختلافات و رقابت‌های سیاسی قرار گیرد و توان دستگاه‌ها باید صرف اجرای کارهای اساسی و ماندگار شود.





هشدار درباره آینده ساخت‌وساز و معابر یاسوج





امام جمعه موقت یاسوج در ادامه با اشاره به وضعیت توسعه شهری یاسوج، خواستار برنامه‌ریزی اصولی برای ساخت‌وسازها و گسترش معابر شد و گفت: مسئولان باید از هم‌اکنون برای آینده شهر برنامه‌ریزی کنند؛ چراکه غفلت از اصلاح ساختار خیابان‌ها و کوچه‌ها، در آینده مشکلات جدی برای زندگی شهروندان ایجاد خواهد کرد.





موسوی‌اعظم با اشاره به ضرورت رعایت ضوابط عقب‌نشینی ساختمان‌ها در زمان ساخت‌وساز، تصریح کرد: توسعه شهری باید بر اساس نقشه و طرح مشخص انجام شود و نباید هر فرد بدون توجه به ضوابط و نقشه شهری، صرفاً بر اساس خواسته شخصی خود اقدام به ساخت‌وساز کند.





وی با تأکید بر نقش شهرداری و سایر دستگاه‌های متولی در ساماندهی ساخت‌وسازها، خواستار توجه جدی به کیفیت، ایمنی و آینده معابر شهری شد.