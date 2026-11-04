تابناک گزارش میدهد؛
سروآباد در قاب حماسه ۱۳ آبان + فیلم
گروه استانها - مردم شهرستان سروآباد همزمان با یومالله ۱۳ آبان، با حضوری پرشور در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، بار دیگر وحدت و ایستادگی خود در برابر دشمنان ایران اسلامی را به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان امروز در شهرستان سروآباد با حضور گسترده مردم، دانشآموزان، دانشجویان و اقشار مختلف جامعه برگزار شد.
شرکتکنندگان در این مراسم با حضور در خیابانها و سردادن شعارهای حماسی و ضد استکباری، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشآموز، انزجار خود را از سیاستهای خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی اعلام کردند.
حضور پرشور نسل نوجوان و جوان در کنار خانوادهها و سایر اقشار مردم، جلوهای از وحدت و همبستگی اجتماعی را به نمایش گذاشت و نشان داد که آرمانهای انقلاب اسلامی همچنان در میان نسلهای مختلف زنده و پویاست.
مردم سروآباد در این راهپیمایی با تأکید بر ضرورت حفظ استقلال، عزت و اقتدار کشور، بار دیگر بر ایستادگی در برابر زیادهخواهیهای دشمنان و حمایت از آرمانهای ایران اسلامی تأکید کردند.
این حضور باشکوه، تصویری دیگر از همبستگی مردم کردستان در دفاع از میهن و ارزشهای ملی و انقلابی را در قاب دوربینها ثبت کرد.
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