سروآباد در قاب حماسه ۱۳ آبان + فیلم

گروه استان‌ها - مردم شهرستان سروآباد همزمان با یوم‌الله ۱۳ آبان، با حضوری پرشور در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، بار دیگر وحدت و ایستادگی خود در برابر دشمنان ایران اسلامی را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان امروز در شهرستان سروآباد با حضور گسترده مردم، دانش‌آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف جامعه برگزار شد.





شرکت‌کنندگان در این مراسم با حضور در خیابان‌ها و سردادن شعارهای حماسی و ضد استکباری، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز، انزجار خود را از سیاست‌های خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی اعلام کردند.

حضور پرشور نسل نوجوان و جوان در کنار خانواده‌ها و سایر اقشار مردم، جلوه‌ای از وحدت و همبستگی اجتماعی را به نمایش گذاشت و نشان داد که آرمان‌های انقلاب اسلامی همچنان در میان نسل‌های مختلف زنده و پویاست.

مردم سروآباد در این راهپیمایی با تأکید بر ضرورت حفظ استقلال، عزت و اقتدار کشور، بار دیگر بر ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان و حمایت از آرمان‌های ایران اسلامی تأکید کردند.

این حضور باشکوه، تصویری دیگر از همبستگی مردم کردستان در دفاع از میهن و ارزش‌های ملی و انقلابی را در قاب دوربین‌ها ثبت کرد.