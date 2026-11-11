پیشینه فرهنگی استان پشتوانه درخشش دانشجویان در مناظرات کشوری است

به گزارش خبرنگار تابناک در استان ایلام، «سارا فلاحی» نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی در آیین پایانی مرحله استانی پانزدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در ایلام، اظهارکرد: نقش مطالعه، قدرت استدلال و مهارت سخنوری در موفقیت مناظره‌کنندگان ضروری است.

وی با اشاره به اهمیت تقویت مهارت‌های گفت‌وگو و استدلال در میان دانشجویان، تصریح کرد: مناظره موفق پیش از هر چیز به مطالعه عمیق و تسلط بر موضوع نیاز دارد و شرکت‌کنندگان باید به اندازه‌ای آمادگی علمی داشته باشند که حتی در مواجهه با پرسش‌های پیش‌بینی‌نشده، پاسخ‌های منطقی و مستدل ارائه دهند.

نماینده مردم ایلام در مجلس با بیان اینکه مناظره صرفاً به ارائه مطلب پشت تریبون محدود نمی‌شود، افزود: افراد در موقعیت‌های مختلف ممکن است با پرسش‌هایی مواجه شوند که برای پاسخ‌گویی به آن‌ها فرصت مراجعه به یادداشت یا دریافت راهنمایی ندارند؛ بنابراین لازم است مناظره‌کنندگان پیش از حضور در رقابت، پرسش‌های احتمالی و استدلال‌های طرف مقابل را پیش‌بینی و برای آن‌ها پاسخ مناسب آماده کنند.

وی، نحوه ارائه مطالب و ارتباط با مخاطب را از عوامل تعیین‌کننده در موفقیت مناظره دانست و گفت: ارتباط چشمی، زبان بدن مناسب، حفظ آرامش و برخورد محترمانه با گروه رقیب، تأثیر زیادی در جلب اعتماد مخاطب دارد. مناظره‌کننده نباید با تمسخر یا تحقیر طرف مقابل، فضای رقابت علمی را از مسیر اصلی خود خارج کند.

فلاحی با تأکید بر ضرورت مدیریت زمان در مناظره تصریح کرد: استفاده از واژه‌های کوتاه، دقیق و اثرگذار اهمیت زیادی دارد. شرکت‌کنندگان باید از مقدمه‌چینی‌های طولانی و مطالب غیرضروری پرهیز کنند تا فرصت کافی برای ارائه استدلال‌های اصلی خود داشته باشند.

وی با انتقاد از به‌کارگیری ادبیات نامناسب در برخی مناظرات خاطرنشان کرد: نباید با عباراتی که فهم، شخصیت یا توانایی طرف مقابل را زیر سؤال می‌برد، فضای گفت‌وگو را مخدوش کرد. هر دو گروه بر اساس برداشت خود از یک گزاره دفاع می‌کنند و لازمه یک مناظره سالم، احترام به دیدگاه رقیب و نقد منطقی است.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی همچنین استفاده از مصداق‌های واقعی و مثال‌های ملموس را در انتقال بهتر مفاهیم مؤثر دانست و افزود: مخاطب با نمونه‌های عینی ارتباط بیشتری برقرار می‌کند و نیازی نیست برای اثبات هر موضوع، به توضیحات طولانی و داستان‌سرایی روی آورد.

وی با اشاره به اهمیت پیش‌بینی شرایط مختلف در جریان مناظره گفت: شرکت‌کنندگان باید پیش از ورود به رقابت، موقعیت‌های احتمالی را برای خود ترسیم کنند و حتی پاسخ به پرسش‌هایی را که ممکن است از سوی گروه مقابل مطرح شود، از قبل مورد بررسی قرار دهند. گاهی یک جمله نسنجیده می‌تواند حاشیه‌های زیادی ایجاد کند و فرد را از موضوع اصلی دور سازد.





فلاحی، آشنایی با تاریخ، ادبیات، فرهنگ، سیاست و اقتصاد را از دیگر الزامات تقویت محتوای سخنرانی عنوان کرد و افزود: برخورداری از دانش به‌تنهایی کافی نیست و فرد باید بتواند آموخته‌های خود را به شکلی صحیح و تأثیرگذار به مخاطب منتقل کند. قدرت ارائه و نحوه بیان، به اندازه دانش و تسلط علمی اهمیت دارد.

وی مدیریت استرس و توانایی عبور از اشتباهات احتمالی را نیز ضروری دانست و گفت: ممکن است مناظره‌کننده در جریان ارائه مطالب دچار لغزش لفظی یا اشتباه شود، اما آنچه اهمیت دارد حفظ آرامش و مدیریت موقعیت است. نباید اجازه داد یک اتفاق کوچک، تمرکز و روند استدلال فرد را مختل کند.

نماینده مردم ایلام در مجلس با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت دانشجویان ایلامی در مراحل کشوری این مسابقات اظهار کرد: فرزندان ایلام با برخورداری از پیشینه تاریخی، تمدنی و فرهنگی ارزشمند، ظرفیت حضور در جایگاه‌های برتر کشور را دارند و اطمینان دارم با افزایش مطالعات، تمرین و تقویت مهارت‌های ارائه می‌توانند در رقابت‌های ملی افتخارآفرین باشند.

نتایج و حاضران

مرحله استانی پانزدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران با رقابت دو تیم «آکسیوم» و «کاست» از دانشگاه علوم پزشکی ایلام برگزار شد و در پایان، تیم آکسیوم عنوان نخست و تیم کاست مقام دوم این دوره از رقابت‌ها را کسب کرد.

در این آیین، محمد پاکزاد رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام، شیرخانی رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی استان، طاهری‌مقدم معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ایلام و مهتاب زارعی مدیر فرهنگی دانشگاه ملی مهارت ـ آموزشکده دختران ایلام حضور داشتند.

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