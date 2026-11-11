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کشف پیکر شهید دفاع مقدس در استان ایلام + فیلم

گروه استان‌ها - پیکر یکی از شهدای دفاع مقدس در حوالی پاسگاه مرزی ربوط (ابوغویر – دهلران) در استان ایلام تفحص شد.

نویسنده: مجتبی قیطاسی

کد خبر: 4201227تاریخ انتشار: 75 بازدید۰

تفحص پیکر شهید

به گزارش خبرنگار تابناک در استان ایلام بر اساس این گزارش، پیکر کشف‌شده ظاهراً متعلق به نوجوانی است که در دوران دفاع مقدس به شهادت رسیده است.


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برچسب ها

دفاع مقدسایلامتفحص پیکر شهید در ایلام

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