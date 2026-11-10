بازگشت آرامش موقت به قلب ایلام/ آیا اجرای طرح سدمعبر خیابان طالقانی موفق است؟

گروه استان‌ها - با دستور دادستانی مرکز ایلام و همکاری شهرداری و نیروی انتظامی، طرح برخورد با سدمعبر بار دیگر اجرا شد؛ اقدامی که هرچند جای تقدیر دارد، اما تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که تداوم و اراده‌ی محکم، شرط اصلی موفقیت آن است.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام ، خیابان طالقانی، یکی از پرترددترین خیابان‌های مرکز شهر ایلام، سال‌هاست که در کشاکش میان آرامش و آشفتگی قرار دارد؛ از یک‌سو مطالبه‌ی دیرینه‌ی شهروندان برای آسایش و امنیت، و از سوی دیگر حضور موتورسواران متخلف و دستفروشانی که سد معبر کرده و آرامش این خیابان را سلب کرده‌اند.

در روزهای اخیر، با دستور دادستانی مرکز ایلام و همکاری شهرداری و نیروی انتظامی، طرح برخورد با سدمعبر بار دیگر اجرا شد؛ اقدامی که هرچند جای تقدیر دارد، اما تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که تداوم و اراده‌ی محکم، شرط اصلی موفقیت آن است.

مطالبه‌ای که از ماه‌ها و شاید سال‌ها پیش در شهر ایلام از مسئولان شکل گرفت، حق مسلم هر شهروند است؛ حق آسایش و آرامش در یکی از پرترددترین خیابان‌های مرکز شهر، خیابانی که نامش طالقانی است.

این مطالبه ریشه در زندگی روزمره‌ی مردمی دارد که سال‌هاست برای عبور و مرور، خرید و گذران اوقات فراغت به این خیابان می‌آیند و انتظار دارند محیطی امن و آرام برای خود و خانواده‌شان فراهم باشد.

در دوره‌ای، شهردار وقت ایلام با اجرای طرح سنگ‌فرش در خیابان طالقانی، این خیابان را از مسیر تردد سواره به پیاده‌رو تبدیل کرد؛ اقدامی که با استقبال گسترده‌ی شهروندان مواجه شد و امید به ایجاد فضایی امن و آرام برای پیاده‌روی و گذران اوقات فراغت را زنده کرد.

اما دیری نپایید که با روی کار آمدن شهرداران بعدی، این پیاده‌رو به محل تردد موتورسواران و بساط دستفروشان تبدیل شد و در نتیجه، آرامش شهروندان به‌تدریج سلب شد.

پیامدهای این وضعیت برای شهروندان ملموس و آزاردهنده بود؛ پدر و مادرانی که از ترس ویراژ موتورسواران دست کودکان خود را محکم می‌گرفتند، کهنسالانی که بر نیمکت‌های خیابان نشسته بودند و صدای موتورها و هیاهوی بساط‌ها آرامش‌شان را بر هم می‌زد، و عابرانی که با سد معبر دستفروشان و عبور و مرور پرسر و صدای آن‌ها آزار می‌دیدند. این شرایط، سوهان روح شهروندانی شده بود که حق طبیعی‌شان برخورداری از فضای شهری امن و آرام است.

در گذشته نیز طرح‌هایی برای برخورد با این معضلات اجرا شد، اما به دلیل اجرای نادرست و نبود اراده‌ی محکم برای برخورد جدی با سدمعبرها، این طرح‌ها به نتیجه نرسید و با شکست مواجه شد.

تجربه‌ای که نشان می‌دهد بدون عزم راسخ و برنامه‌ریزی بلندمدت، هر اقدامی محکوم به تکرار ناکامی خواهد بود و اعتماد شهروندان را نیز خدشه‌دار می‌کند.

اما اخیراً با دستور دادستانی مرکز ایلام، مأموران سدمعبر شهرداری و همکاری نیروی انتظامی، این طرح بار دیگر اجرا شد؛ بازدید شب گذشته‌ی خبرنگار ما حاکی از حاکم شدن آرامشی موقت در خیابان مرکز شهر بود؛ اقدامی که شایسته‌ی تقدیر است.

با این حال، ضروری است نیروهای مربوطه با اراده‌ای محکم و بدون اغماض، این طرح را در بلندمدت و به‌صورت مستمر تا ساعات خلوت شبانه ادامه دهند؛ چراکه در مواردی دیده می‌شود پس از ترک مأموران شهرداری و انتظامی، بساط‌ها دوباره برقرار می‌شوند و آرامش شهروندان بار دیگر خدشه‌دار می‌شود. تداوم این اقدام، ضامن بازگشت پایدار آرامش به قلب ایلام است.

گزارش: مجتبی قیطاسی