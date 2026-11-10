تابناک گزارش میدهد:
برگزاری مسابقات «نبض محله» کشتی خردسالان در ایلام + فیلم
گروه استانها - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام از برگزاری مسابقات «نبض محله» ویژه کشتی خردسالان در شهرستان ایلام خبر داد و هدف از آن را تقویت محلات، افزایش سرمایه اجتماعی و ایجاد نشاط اجتماعی عنوان کرد.
«علی رشیدی» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایلام در گفتوگو با خبرنگار تابناک در استان ایلام اظهار کرد: امروز مسابقات «نبض محله» برای کشتی خردسالان در شهرستان ایلام برگزار شد. این مسابقات در راستای دغدغههای رئیسجمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تقویت محلات، افزایش سرمایه اجتماعی و ایجاد نشاط اجتماعی در محلات مختلف و برای خانواده بزرگ جامعه کار و تولید استان ایلام برگزار شده است.
وی با اشاره به استقبال خوب از این مسابقات افزود: این رقابتها با هماهنگی و همکاری هیئت کشتی شهرستان ایلام و هیئتهای کاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در دست اقدام است. قهرمان محله برتر شهرستانهای مختلف در مسابقات استانی شرکت خواهند کرد و سپس به مسابقات کشوری که میزبانی آن بر عهده استان تهران است، اعزام میشوند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایلام تصریح کرد: هدف، علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، شناسایی ظرفیتهای کشتی در میان خردسالان است تا با شناسایی این افراد، کمکی به ورزش قهرمانی استان و کشور شود. این پهلوانان کوچک، قهرمانان آینده ایران عزیز خواهند بود.
«علی قاسمی» معاون توسعه و منابع انسانی اداره کل ورزش و جوانان ایلام نیز در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار کرد: وظیفه خود میدانم از بانیان برگزاری این مسابقات، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، تقدیر و تشکر کنم که مسابقات را تحت عنوان «نبض محله» برگزار کردند.
وی افزود: این مسابقات در راستای کشف استعدادهایی است که در محلهها کشتی میگیرند و امیدواریم در آینده بتوانیم آنها را ساماندهی کنیم. دستگاه ورزش خود را مکلف میداند در کنار سایر ارگانها از این نوجوانان که امیدهای آینده و سرمایههای اصلی ورزش استان هستند، حمایت کند تا در میادین کشوری، بینالمللی، آسیایی و جهانی شاهد حضور آنها باشیم.
معاون توسعه و منابع انسانی اداره کل ورزش و جوانان ایلام خاطرنشان کرد: برگزاری این مسابقات هم به جامعه ورزشی ما اضافه خواهد شد و هم به تعداد علاقهمندان، و مهمترین رکن آن کشف استعدادهاست که در این میان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان توانست هم مساعدت کند، هم انگیزه بدهد و هم تلاش کند.
وی افزود: وظیفه خود میدانم از این اداره، مدیرکل، معاونان و اداره ورزش که ما را حمایت و هدایت کردند، سپاسگزارم و امیدواریم در آینده شاهد برگزاری مسابقات در رشتههای ورزشی دیگر با همین محوریت محله باشیم.
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