توفان تندری ایلام را در نوردید / خیابان ها زیر آب رفت + فیلم

گروه استان ها-شهر ایلام به سبب موقعیت کوهپایه‌ای و شیب تند معابر، در پی بارش‌های رگباری کوتاه‌مدت اما پرحجم، همواره با پدیده روان‌آب‌های پرشتاب و آبگرفتگی روبه‌رو می‌شود.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام در پی فعالیت امروز سامانه بارشی، آسمان ایلام با آذرخش‌های پیاپی، تندباد لحظه‌ای و باران سیل‌آسا روبه‌رو شد؛ رخدادی که عبور و مرور خودروها و رفت‌وآمد شهروندان را مختل کرد.

بر پایه گزارش‌های میدانی، آبگرفتگی در بیشتر بلوارها، میدان‌ها و معابر اصلی شهر از جمله زیرگذرها به اوج خود رسید و شدت آب‌های روان سبب سرریز شدن کانال‌های آب و هدایت سیلاب به حاشیه خیابان‌ها و پیاده‌روها شد. خطر سیلابی‌شدن مسیل‌های شهر ایلام بسیار جدی است و آب در برخی خیابان‌ها بالا آمده است. نهادهای امدادرسان و نیروهای خدمات شهری ایلام برای بازگشایی آبراه‌ها و امداد به خودروهای گرفتار در آب به حالت آماده‌باش کامل هستند.





کارشناسان هواشناسی پیش‌تر نسبت به ناپایداری‌های همرفتی و خطر بارش‌های تندری در ایلام هشدار داده بودند. از شهروندان ایلامی خواسته شده است تا آرام‌شدن شرایط هوا، از هرگونه تردد غیرضروری در سطح شهر و توقف در حاشیه رودخانه‌ها، کانال‌ها و معابر خودداری کنند.

شهر ایلام به سبب موقعیت کوهپایه‌ای و شیب تند معابر، در پی بارش‌های رگباری کوتاه‌مدت اما پرحجم، همواره با پدیده روان‌آب‌های پرشتاب و آبگرفتگی روبه‌رو می‌شود که نیازمند توجه ویژه به ایمن‌سازی مسیل‌ها است.

گزارش: مجتبی قیطاسی

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