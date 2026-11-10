گروه استان‌ها - بارش‌های روزهای گذشته بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب آب به ذخایر سدهای چهارگانه استان افزود و حجم آب موجود در این مخازن را به ۲۲۱ میلیون و ۶۲۰ هزار مترمکعب رساند.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام بر پایه تازه‌ترین پایش‌ها مجموع ذخایر سدهای «ایلام، کنگیر، دویرج و گلال» به این میزان رسیده است.

براساس این گزارش، ظرفیت این سد در تراز معمول بهره‌برداری ۶۳.۵ میلیون مترمکعب است و اکنون ۵۴.۱۲ میلیون مترمکعب آب در مخزن آن ذخیره شده که معادل ۸۵ درصد ظرفیت است.

سد کنگیر ایوان نیز با ظرفیت ۱۹.۰۵ میلیون مترمکعب، اکنون ۱۵.۳ میلیون مترمکعب آب دارد و میزان پرشدگی آن به ۸۰ درصد رسیده است. این سد نقش مهمی در تأمین آب زمین‌های کشاورزی پایین‌دست و پایداری منابع آبی شهرستان ایوان دارد.

وضعیت سد دویرج دهلران در تراز معمول ۲۰۵ میلیون مترمکعب است و در پی بارش‌های هفته جاری، حجم ذخیره آب آن به حدود ۱۳۵ میلیون مترمکعب رسیده که معادل ۶۶ درصد ظرفیت مخزن است.

گفتنی است،سد گلال چوار نیز با ظرفیت ۱۹.۳۵ میلیون مترمکعب، اکنون ۱۷.۲ میلیون مترمکعب آب ذخیره دارد و با پرشدگی ۸۹ درصدی، بیشترین میزان ذخیره نسبت به ظرفیت را در میان سدهای چهارگانه استان به خود اختصاص داده است.

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