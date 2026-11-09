گروه استان‌ها - از سال ۱۳۷۰ تاکنون، بیش از ۲۰۰ هزار آزمایش کنترل کیفی در پروژه‌های عمرانی استان ایلام انجام شده تا سازه‌هایی که مردم هر روز از آن‌ها استفاده می‌کنند، ایمن‌تر و بادوام‌تر باشند.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام ، این آزمایش‌ها شامل طرح اختلاط بتن و ابنیه فنی، طرح اختلاط آسفالت پروژه‌های راهسازی، راهداری و بهسازی راه‌های روستایی، آزمایش‌های ژئوتکنیک، بتن، شیمیایی، حفاری گمانه‌ها، بازتاب رنگ و کیفیت جوش به روش غیرمخرب است که همه با هدف ارتقای کیفی و افزایش طول عمر پروژه‌ها انجام می‌شود.

در این مدت یک هزار و ۲۰۰ متر حفاری ژئوتکنیک در پروژه‌های مختلف استان انجام شده است.

آزمایشگاه‌های صورت گرفته توانسته کنترل کیفی ساخت و اجرای ده‌ها پروژه بزرگ ملی و صدها پروژه استانی را انجام دهد و در پروژه‌های بخش‌های دولتی و خصوصی حضور فعال داشته است.

پروژه‌هایی چون تونل کبیرکوه، محور قاضی‌خان- بدره، چهارخطه ورودی شهر آبدانان، تقاطع غیرهمسطح شهرستان ملکشاهی، محور ایلام- دره‌شهر، چهارخطه دره‌شهر- پلدختر، چهارخطه ایلام- حمیل و محور ایلام- مهران و دهلران- اندیمشک از جمله این پروژه‌هاست.