گروه استان‌ها - استاندار ایلام با اشاره به اینکه تأمین مسکن برای جانبازان و ایثارگران از اولویت‌های مهم دولت است، گفت: این موضوع هم در راستای سیاست جوانی جمعیت و هم در قالب نهضت ملی مسکن برای سایر اقشار مردم پیگیری می‌شود.

«احمد کرمی» استاندار ایلام، در حاشیه نشست هم‌اندیشی و پیگیری تأمین مسکن جامعه ایثارگران و جانبازان استان، در پاسخ به سوال خبرنگار تابناک در استان ایلام اظهار کرد: در این جلسه که با حضور دستگاه‌های مربوطه برگزار شد، تأمین زمین برای جانبازان و ایثارگران در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه تأمین مسکن برای جانبازان و ایثارگران از اولویت‌های مهم دولت است، افزود: این موضوع هم در راستای سیاست جوانی جمعیت و هم در قالب نهضت ملی مسکن برای سایر اقشار مردم پیگیری می‌شود.





استاندار ایلام ادامه داد: در برخی شهرهای استان با کمبود و محدودیت زمین مواجه هستیم؛ از این رو تصمیم گرفته شد در شهرها و شهرستان‌هایی که امکان تأمین زمین وجود دارد، به‌صورت موقت کمک شود. همچنین در برخی نقاط شهر، الحاق قطعات زمین در قالب تفاهم با مالکان خصوصی در دستور کار قرار گرفته و رایزنی‌های لازم انجام شده است.

وی با تأکید بر ضرورت همراهی مردم تصریح کرد: انتظار داریم مالکانی که زمین دارند، بر اساس دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی و آیین‌نامه مربوط که برای کل کشور تدوین شده است، همکاری کنند. در این قالب، هم ارزش افزوده زمین آنان افزایش می‌یابد و هم بخش عمده‌ای از مشکلات حوزه تأمین مسکن، که از اولویت‌های مهم ماست، برطرف خواهد شد.

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