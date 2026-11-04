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مدیرکل محیط زیست استان ایلام خبر داد:

زیستگاه ایلام میزبان بازگشت نادرترین مار ایران

گروه استان‌ها - مدیرکل حفاظت محیط‌زیست ایلام گفت: ۱۰ حلقه مار کمیاب «دم‌عنکبوتی» که ماه گذشته در فرودگاه امام خمینی (ره) از قاچاقچیان کشف شده بودند، پس از انجام آزمایش‌های علمی و بالینی، در زیستگاه اصلی خود در جنوب استان ایلام رهاسازی شدند.

نویسنده: مجتبی قیطاسی

کد خبر: 100000559تاریخ انتشار: 21 بازدید۰
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به گزارش خبرنگار تابناک در استان ایلام «مهدی تیموری» مدیرکل حفاظت محیط‌زیست ایلام اظهار کرد: این مارها پس از اطمینان از سلامت جسمانی، تعیین قلمرو و ذخیره‌سازی ژنتیکی توسط دکتر فتحی‌نیا، روز گذشته با حضور کارشناسان در یکی از زیستگاه‌های جنوب استان رهاسازی شدند. 

وی افزود: سازگاری این خزنده زیبا پس از بازگشت به طبیعت نیز توسط خزنده‌شناس مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. مدیرکل محیط‌زیست ایلام ادامه داد: بررسی‌های میدانی نشان داد این خزندگان پس از یک ماه دوری از طبیعت، همچنان از توانایی کامل برای استتار و شکار برخوردارند و مشکلی برای ادامه حیات در زیستگاه‌های طبیعی ندارند.

 مدیرکل حفاظت محیط‌زیست ایلام با اشاره به اینکه مار دم‌عنکبوتی گونه‌ای بسیار تکامل‌یافته است، یادآور شد: زیستگاه این خزنده نادر در جهان تنها در نوار غربی و جنوبی ایران شامل استان‌های ایلام، خوزستان و کرمانشاه امتداد دارد و ایلام با داشتن دو زیستگاه شمالی و جنوبی، بیشترین گستردگی این گونه را به خود اختصاص داده است. 

وی ضمن هشدار درباره خطرهای قاچاق این گونه ارزشمند، از عشایر، روستاییان و کوهنوردان خواست در صورت برخورد و مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا مراجعه به ادارات محیط‌زیست گزارش دهند.
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برچسب ها

مار دم عنکبوتی ایلاممحیط زیست ایلام

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