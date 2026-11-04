گروه استان‌ها - استاندار ایلام نقطه صفر مرزی شرهانی را تلاقی عشق، ایثار، تاریخ و حماسه خواند و گفت: این منطقه امروز میزبان فرزندان و آینده‌سازان ایران اسلامی است؛ جوانانی که وظیفه خطیر ساختن ایرانی را بر عهده دارند که نهال آن با خون هزاران شهید، زن و مرد غیور آبیاری شده است.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام «احمد کرمی» استاندار ایلام، در آئین باشکوه افتتاحیه راهیان نور دانش‌آموزی و گرامیداشت عملیات محرم که با حضور سردار«قریشی» جانشین سازمان بسیج مستضعفین کشور، فرماندهان نظامی و انتظامی، جمعی از فرماندهان عالی‌رتبه دوران دفاع مقدس، مسئولان استانی، خانواده‌های معظم شهدا و کاروان‌های دانش‌آموزی از استان‌های مختلف کشور در یادمان مرزی شرهانی برگزار شد، ضمن خیرمقدم به میهمانان و کاروان‌های دانش‌آموزی سراسر کشور،اظهارکرد: ایلام، دروازه عتبات عالیات و پایتخت خادمان سیدالشهدا(ع) ، هر وجب از خاکش گواه حماسه، تمدن و تاریخ پرشکوه این مرز و بوم است.

وی با تجلیل از مقام شامخ شهدا و ایثارگران استان و رزمندگان مدافع امنیت و سازندگی اظهار کرد: حضور در یادمان‌های دفاع مقدس و زیارت آرامگاه شهدای گرانقدر، تاریخ را از حالت یک متن خشک، خارج کرده و به تجربه‌ای زنده تبدیل می‌کند. این اردوها پیوندی عمیق میان نسل جدید و ریشه‌های فرهنگی و اعتقادی ما برقرار می‌سازد و پلی است میان نسل گذشته که حماسه آفریدند و نسل آینده که اداره‌کننده کشور خواهند بود.

استاندارایلام، نقطه صفر مرزی شرهانی را تلاقی عشق، ایثار، تاریخ و حماسه خواند و افزود: این منطقه امروز میزبان فرزندان و آینده‌سازان ایران اسلامی است؛ جوانانی که وظیفه خطیر ساختن ایرانی را بر عهده دارند که نهال آن با خون هزاران شهید، زن و مرد غیور آبیاری شده است.

وی در بخش پایانی سخنان خود با تقدیر از اجرای برنامه‌های فاخر آئینی توسط عشایر غیور استان و سرود زیبای نوجوانان، از تلاش‌های اصحاب رسانه و تاریخ‌نگارانی که راوی حوادث و حماسه‌های دفاع مقدس هستند، صمیمانه قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که دانش‌آموزان عزیز در مدت اقامت در استان ایلام، خاطرات معنوی و ماندگاری را به همراه داشته باشند.

کرمی، بر استمرار راه شهدا و تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی در مسیر اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی تأکید کرد.

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