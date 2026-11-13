حضور پرشور مردم ایلام در تشییع پیکر هفت شهید گمنام + فیلم

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام این آیین از میدان میلاد آغاز و تا مصلای نماز جمعه شهر ایلام ادامه یافت و در آن خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان و گروه‌های مختلف مردم مرزدار ایلام حضور داشتند.

پیکرهای مطهر این هفت لاله بی‌نشان بر دوش مردم وفادار و انقلابی ایلام تشییع شد و فضای شهر سرشار از عطر شهادت و ایثار بود.





شامگاه پنجشنبه نیز آیین باشکوه شب وداع با پیکر پاک این شهدای گمنام با گردهمایی گسترده مردم در میدان ۲۲ بهمن ایلام برگزار شد.

حضور پرشور مردم در این آیین‌ها، بار دیگر پیوند عمیق جامعه با فرهنگ ایثار و شهادت و قدردانی از جانفشانی‌های شهدای دفاع مقدس را به نمایش گذاشت.

گزارش: مجتبی قیطاسی

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