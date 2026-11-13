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تابناک گزارش می‌دهد:

حضور پرشور مردم ایلام در تشییع پیکر هفت شهید گمنام + فیلم

گروه استان‌ها - آیین تشییع پیکر پاک هفت شهید گمنام دوران هشت سال دفاع مقدس، روز جمعه با حضور پرشور اقشار مختلف مردم در شهر ایلام برگزار شد.

نویسنده: مجتبی قیطاسی

کد خبر: 4201580تاریخ انتشار: 39 بازدید۰

شهید گمنام

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام این آیین از میدان میلاد آغاز و تا مصلای نماز جمعه شهر ایلام ادامه یافت و در آن خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان و گروه‌های مختلف مردم مرزدار ایلام حضور داشتند.

پیکرهای مطهر این هفت لاله بی‌نشان بر دوش مردم وفادار و انقلابی ایلام تشییع شد و فضای شهر سرشار از عطر شهادت و ایثار بود.


شامگاه پنجشنبه نیز آیین باشکوه شب وداع با پیکر پاک این شهدای گمنام با گردهمایی گسترده مردم در میدان ۲۲ بهمن ایلام برگزار شد.

حضور پرشور مردم در این آیین‌ها، بار دیگر پیوند عمیق جامعه با فرهنگ ایثار و شهادت و قدردانی از جانفشانی‌های شهدای دفاع مقدس را به نمایش گذاشت.

گزارش: مجتبی قیطاسی

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برچسب ها

شهدای گمنامتشییع شهداپیکر هفت شهید در ایلام

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