۴۱۱ شهید یک ایل یک حماسه یادواره شهدای خزل + فیلم

گروه استان‌ها - یادواره باشکوه سرداران و ۴۱۱ شهید والامقام ایل غیور خزل، روز چهارشنبه با حضور سردار «محمدرضا نقدی»، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مسئولان و مدیران استانی، خانواده‌های والامقام شهدا، جانبازان و گروه‌های مختلف مردمی ایلام در روستای «زنجیره‌علیا»شهرستان چرداول برگزار شد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام این یادواره در حالی برگزار شد که ایل بزرگ خزل در دوران دفاع مقدس با پایه‌گذاری و پیشگامی در حماسه ماندگار نوزدهم دی ۱۳۵۹ و آزادسازی بلندی‌های راهبردی «میمک» ، توانست نخستین پیروزی آفندی و مهم رزمندگان اسلام را در جنگ تحمیلی رقم بزند.

مردم غیور این ایل با تقدیم ۴۱۱ شهید والامقام، کارنامه‌ای درخشان در تاریخ پایداری ایران اسلامی ثبت کرده‌اند؛ شهدایی که نام و راهشان، هویت و چراغ راه نسل‌های آینده این سرزمین است.





در حاشیه این مراسم، حضور پرشور خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و اقشار مختلف مردمی، جلووه‌ای از وحدت و انسجام ملی در پاسداشت آرمان‌های شهدا بود؛ تصاویری که در قاب دوربین خبرنگار تابناک ثبت شد و روایتی کوتاه از یک مراسم پرمعنا را پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد.

گزارش: مجتبی قیطاسی

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