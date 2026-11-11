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آخرین خبرشهدا افتخار، هویت و چراغ راه آینده درخشان کشور هستند
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تابناگ گزارش می دهد:

۴۱۱ شهید یک ایل یک حماسه یادواره شهدای خزل + فیلم

گروه استان‌ها - یادواره باشکوه سرداران و ۴۱۱ شهید والامقام ایل غیور خزل، روز چهارشنبه با حضور سردار «محمدرضا نقدی»، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مسئولان و مدیران استانی، خانواده‌های والامقام شهدا، جانبازان و گروه‌های مختلف مردمی ایلام در روستای «زنجیره‌علیا»شهرستان چرداول برگزار شد.

نویسنده: مجتبی قیطاسی

کد خبر: 4201350تاریخ انتشار: 6 بازدید۰

ایلام خزل

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام این یادواره در حالی برگزار شد که ایل بزرگ خزل در دوران دفاع مقدس با پایه‌گذاری و پیشگامی در حماسه ماندگار نوزدهم دی ۱۳۵۹ و آزادسازی بلندی‌های راهبردی «میمک» ، توانست نخستین پیروزی آفندی و مهم رزمندگان اسلام را در جنگ تحمیلی رقم بزند.

مردم غیور این ایل با تقدیم ۴۱۱ شهید والامقام، کارنامه‌ای درخشان در تاریخ پایداری ایران اسلامی ثبت کرده‌اند؛ شهدایی که نام و راهشان، هویت و چراغ راه نسل‌های آینده این سرزمین است.


در حاشیه این مراسم، حضور پرشور خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و اقشار مختلف مردمی، جلووه‌ای از وحدت و انسجام ملی در پاسداشت آرمان‌های شهدا بود؛ تصاویری که در قاب دوربین خبرنگار تابناک ثبت شد و روایتی کوتاه از یک مراسم پرمعنا را پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد.

گزارش: مجتبی قیطاسی

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برچسب ها

دفاع مقدسفتح میمکشهرستان چرداولیادواره شهدای ایل خزل

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